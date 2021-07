William und Harry haben eine Statue zu Ehren ihrer Mutter enthüllt. Warum es dabei keine offiziellen Reden gab, soll nun auch geklärt sein.

Ein gemeinsames Statement statt getrennter Reden: Prinz William (39) und Prinz Harry (36) haben am 1. Juli eine Statue für ihre verstorbene Mutter Diana (1961-1997) enthüllt. Von den angeblichen Streitigkeiten zwischen den Brüdern war dabei nichts zu sehen: "Sie haben einen konstruktiven Umgang mit Differenzen demonstriert", erklärte Royal-Experte Robert Lacey dem "People"-Magazin.

Der Autor des Buchs "Battle of Brothers" ("Kampf der Brüder"), das sich um die Prinzen dreht, meint zudem, die beiden hätten ihre Probleme dabei nicht unter den Teppich gekehrt. Aber Harry und William hätten wichtigere Dinge in den Vordergrund gestellt "und dies auf eine Weise, die das Herz aller erwärmt", sagt Lacey.

Im Vorfeld der Veranstaltung hatte es Gerüchte gegeben, die beiden wollten getrennt voneinander über ihre Mutter sprechen. "Es war eine sehr wohlüberlegte Entscheidung, keine Reden zu halten", sagt Lacey nun. Konkurrierende Reden zu halten, hätte "katastrophal" enden können, "aber eine wohlüberlegte gemeinsame Erklärung herauszubringen, war perfekt und weist einen Weg nach vorn", so der Experte.

Prinz Harry zurück in seiner Wahlheimat

In der gemeinsamen Erklärung schrieben die Prinzen: "Heute, am 60. Geburtstag unserer Mutter, erinnern wir uns an ihre Liebe, Stärke und ihren Charakter - Eigenschaften, die sie zu einer Kämpferin für das Gute in der Welt gemacht und unzählige Leben zum Besseren verändert haben." Weiter heißt es in dem Statement, das auf dem offiziellen Instagram-Auftritt von Prinz William und seiner Frau Herzogin Kate (39) veröffentlicht wurde: "Jeden Tag wünschen wir uns, dass sie noch bei uns wäre, und wir hoffen, dass diese Statue für immer als Symbol ihres Lebens und ihres Vermächtnisses gesehen wird."

In einem TV-Interview mit Talklegende Oprah Winfrey (67) hatten Harry und seine Frau Herzogin Meghan (39) der königlichen Familie im März schwere Vorwürfe gemacht. Seitdem gilt das Verhältnis als angespannt. Bereits einen Tag nach Enthüllung der Statue auf dem Gelände des Londoner Kensington Palasts soll der Herzog von Sussex Medienberichten zufolge schon wieder die Heimreise angetreten haben. Prinz Harry lebt mit seiner Frau, Sohn Archie (2) und der im Juni geborenen Tochter Lili im kalifornischen Montecito. Die Sussexes waren im Frühjahr 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten und zogen daraufhin in die USA, Meghans Heimat.