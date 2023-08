Ihre Absage ist so charmant vorgetragen, dass William und Charlotte mit vielen Likes belohnt werden. Nur ein Post konnte mehr begeistern.

Prinz William (41) und seine Tochter Charlotte (8) haben am Tag vor dem Finale der FIFA Frauenfußball-WM am Sonntag (20.8.) in Sidney, Australien, einen Videoclip veröffentlicht, in dem sie sich für ihren Abwesenheit bei dem Event entschuldigen und der englischen Mannschaft, den "Lionesses", dennoch viel Erfolg wünschen.

"Lionesses, wünschen euch viel Glück für morgen. Es tut uns leid, dass wir nicht persönlich vor Ort sein können", sagt William in dem Video, während er neben seiner Tochter auf einer Bank sitzt. "Aber wir sind so stolz auf alles, was ihr erreicht habt, und auf die Millionen, die ihr hier und auf der ganzen Welt inspiriert habt", fügt er hinzu und weiter: "Also geht morgen raus und amüsiert euch wirklich." Prinzessin Charlotte, die einen Fußball auf dem Schoß hat, stimmt ein und wünscht: "Viel Glück, Lionesses!"

Nur ein Post sammelte zuletzt mehr Likes

Für den süßen Clip, der Samstagabend bei Instagram veröffentlicht wurde, haben die beiden allein bis Sonntagmorgen mehr als 450.000 Likes eingesammelt. Das ist ein Rekord auf der Seite des Prinzenpaares von Wales. Einzig der Geburtstags-Post für Charlottes Bruder, Prinz George (10), am 22. Juli konnte mit einer Million Likes noch mehr Followerinnen und Follower begeistern.

"Es wird davon ausgegangen, dass William die Entscheidung getroffen hat, für einen sehr kurzen Aufenthalt in Australien auf Langstreckenflüge zu verzichten", berichtete indes die "BBC". "Der Prinz hat die Bekämpfung des Klimawandels zu einer seiner Prioritäten gemacht und ist vermutlich besorgt über die Auswirkungen einer solchen Reise."

Nicht der erste Videogruß von Charlotte

Der neue Videogruß ist nicht das erste Mal, dass vor allem Charlotte mit einem solchen Gruß an die englische Frauenfußballnationalmannschaft verzückt. Bereits vor dem EM-Finale des Teams im vergangenen Sommer im Londoner Wembley-Stadion haben sie und ihr Vater einen gemeinsamen Videogruß auf Instagram veröffentlicht.

"Wir beide wollen den Lionesses ganz viel Glück für heute Abend wünschen. Ihr habt einen unglaublichen Wettbewerb gespielt und wir drücken euch die Daumen, dass ihr es schafft", sagte William in dem Selfie-Videoclip, der in einem Garten aufgenommen wurde. Charlotte, die damals auf seinem Schoß saß, ergänzte: "Viel Glück, ich hoffe, dass ihr gewinnt. Bye!"

Das Final-Spiel England gegen Spanien wird am Sonntag um 12 Uhr (MESZ) angepfiffen...