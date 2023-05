Wie haben Prinz William und Prinzessin Kate die Krönung von König Charles III. erlebt? Ein neues Video gibt einen kurzen Einblick.

Vor einer Woche wurde König Charles III. (74) in der Londoner Westminster Abbey gekrönt. Großbritannien feierte drei Tage lang den Monarchen und seine Ehefrau, Königin Camilla (75). Natürlich waren auch sein erstgeborener Sohn, Prinz William (40), und dessen Frau, Prinzessin Kate (41), ein wichtiger Bestandteil der Feierlichkeiten. Auf ihrem YouTube-Kanal haben William und Kate am 13. Mai ein neues Video veröffentlicht, in dem sie in knapp fünf Minuten einige Einblicke geben.

Hinter den Kulissen des Krönungswochenendes

Der rund fünfminütige Kurzfilm von Filmemacher Will Warr trägt den Titel "Das Krönungswochenende / Hinter den Kulissen mit dem Prinz und der Prinzessin von Wales". Der britische Thronfolger, seine Ehefrau und die gemeinsamen Kinder - Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) - sind in dem Clip gleich zu Beginn mit weiteren Familienmitgliedern auf dem Balkon des Buckingham-Palastes zu sehen.

Es folgen unter anderem Szenen mit wartenden Royal-Fans, die einen Tag vor der Krönungszeremonie von Charles, seinem Sohn und dessen Gattin persönlich auf der Prachtstraße "The Mall" begrüßt wurden. Nach Bildern eines Empfangs wird der Krönungstag in dem Kurzfilm besinnlich eröffnet. Zu erwartungsvollen Klängen steigt William mit seiner Familie in ein Auto, das sie zur Zeremonie bringt, bei der sein Vater gekrönt wurde.

Imposante Aufnahmen von der anschließenden Prozession führen dann zurück auf den Balkon, auf dem König Charles III., Königin Camilla und die anderen Royals sich dem Volk präsentieren. Weiter geht es mit einem Einblick in die Vorbereitungen auf das große Krönungskonzert vom vergangenen Sonntag, bei dem Stars wie Katy Perry (38), Lionel Richie (73) und Take That auftraten. Auch Bilder vom "Big Help Out" am Montag sind enthalten - ein zusätzlicher Feiertag, bei dem es darum ging, einander zu helfen, neue Dinge auszuprobieren und anzupacken.