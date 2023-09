William und Kate genießen derzeit ihre Sommerpause mit den Kindern. Doch in der kommenden Woche gehen die royalen Pflichten wieder los.

Die Pflicht ruft: Für Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) endet die Sommerpause spätestens in der kommenden Woche, wenn die Schule für ihre drei Kinder wieder losgeht. Für Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) beginnt am Mittwoch (6. September) das neue Schuljahr an der Lambrook School. Vergangenes Jahr wurde das Trio in seinen Schuluniformen gemeinsam eingeschult. Ihre Eltern brachten sie damals zum Vorschultag für neue Schülerinnen und Schüler.

George und Charlotte besuchten zuvor die Thomas's Battersea Schule, die vom Kensington Palast in London nicht weit entfernt liegt. Louis war an der Willcocks Nursery School. Der Umzug der Familie nach Windsor bedeutete jedoch eine Veränderung - und zum ersten Mal waren alle drei Kinder zusammen auf derselben Schule.

Royale Pflichten im Einklang mit dem Schulplan der Kinder

Prinz William und Prinzessin Kate werden wohl kurz nach der Eingewöhnung der Kinder in das neue Schuljahr auch in den königlichen Dienst zurückkehren. Ob das schon am 8. September sein wird, ist eher nicht anzunehmen. Denn der erste Todestag von Queen Elizabeth II. (1926-2022) soll in privater Atmosphäre verbracht werden. Keine öffentlichen oder privaten Familientreffen seien geplant.

Wie das "People"-Magazin meldet, werden die königlichen Pflichten der Eltern mit dem Schulplan der Kinder abgestimmt. William und Kate sollen die drei regelmäßig zur Schule fahren und zudem darauf achten, abends möglichst wieder zu Hause zu sein, wenn sie von der Schule kommen. "Die Kinder scheinen mit ihrem Leben sehr zufrieden zu sein", wird ein Palast-Insider zitiert. "Vieles davon ist die stabilisierende Normalität, die Kate mitbringt - so ist sie aufgewachsen." William soll das sehr schätzen.

Eine Reise nach New York City steht an

Prinz William hat bereits eine große Arbeitsreise geplant: Er wird am 18. und 19. September zu Veranstaltungen nach New York City reisen, darunter der Earthshot Prize Innovation Gipfel. Die Veranstaltung dient als Vorbereitung auf die Preisverleihung des Earthshot Prize 2023, die am 7. November in Singapur stattfinden wird.

Der letzte öffentliche Auftritt des Prinzen und der Prinzessin von Wales war im Juli, als sie zusammen mit Prinz George und Prinzessin Charlotte das Endspiel der Herren in Wimbledon besuchten. Zuletzt zeigten Bilder das Paar auf dem Weg zum Gottesdienst auf Schloss Balmoral. Dort verbringen aktuell Königin Camilla (76) und König Charles III. (74) ihren Sommerurlaub.

Die Sommerpause verbrachten Kate und William gemeinsam mit ihren Kindern auf ihrem Landsitz in Norfolk, Anmer Hall, heißt es. In früheren Interviews hat das Paar über einige der Aktivitäten gesprochen, die die Kinder dort genießen - vom Backen und Kochen in der Küche bis hin zu Kunst- und Handwerksprojekten.