Prinz William und Prinzessin Kate besuchen mit Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel kommende Woche die Royal Variety Performance.

Die Karten sind ausverkauft, für diese Besucherinnen und Besucher dürfte es bei der Royal Variety Performance aber stets einen Platz geben. Wie das schwedische Königshaus am 23. November bestätigt hat, werden Kronprinzessin Victoria von Schweden (46) und ihr Ehemann, Prinz Daniel (50), das Event besuchen - auf Einladung von Prinz William (41) und seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (41).

Bei der alljährlichen Show werden für die Royal Variety Charity, die Menschen in der Unterhaltungsbranche unterstützt, Spenden gesammelt. Die Veranstaltung, die auch im britischen TV übertragen wird, findet am 30. November in der berühmten Londoner Royal Albert Hall statt.

Diese Stars treten vor den Royals auf

Vor Ort werden die beiden Royal-Paare dann voraussichtlich bestens von zahlreichen Stars und Performern unterhalten. Geplant sind laut Royal Variety Charity unter anderem Auftritte von Musik-Ikone Cher (77), der schwedischen Sängerin Zara Larsson (25) und ihres britischen Kollegen Rick Astley (57). Durch den Abend wird der Schauspieler, Sänger und Moderator Bradley Walsh (63) führen.

Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel reisen aber nicht nur an, um an dem Event teilzunehmen. Die schwedischen Royals werden Großbritannien vom 29. November bis 1. Dezember besuchen, um die Beziehungen der Länder noch weiter zu festigen. Auf dem Programm stehen demnach unter anderem neben der Charity-Veranstaltung auch ein Mittagessen in einem typischen Pub und ein Besuch der Schwedischen Kirche in London. Vor der Royal Variety Performance werden sie bereits von Kate und William auf Schloss Windsor empfangen.