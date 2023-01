Prinz William mit Jacinda Ardern bei einem gemeinsamen Termin in Neuseeland.

Jacinda Ardern ist nicht mehr Premierministerin von Neuseeland. Sogar Prinz William und seine Frau Kate meldeten sich zu Wort.

Neuseeland hat einen neuen Premierminister. Nach dem überraschenden Rücktritt von Jacinda Ardern verbrachte sie jetzt ihren letzten Tag im Amt und übergab die Geschäfte an ihren Nachfolger Chris Hipkins. Auch Prinz William und Prinzessin Kate meldeten sich zu der erfolgten Amtsübernahme via Twitter zu Wort. "Wir danken Jacinda Ardern für ihre Freundschaft, Führung und Unterstützung über die Jahre hinweg, nicht zuletzt im Zeitraum des Todes unserer Großmutter." Auch ihrem Verlobten Clarke Gayford und der gemeinsamen Tochter Neve sendeten der britische Thronfolger und seine Ehefrau "die besten Wünsche".

Bei der Zeremonie, bei der auch Generalgouverneurin Cindy Kiro als offizielle Vertretung von König Charles III. den neuen Premierminister vereidigte, sagte der neue Regierungschef Neuseelands: "Dies ist das größte Privileg und die größte Verantwortung in meinem Leben." Er sei voller Energie und freue sich auf die Herausforderungen, die vor ihm liegen würden.

König Charles III. ist das offizielle Staatsoberhaupt von Neuseeland

Das Land in Ozeanien mit der Hauptstadt Wellington ist ein Königreich im Commonwealth of Nations. Damit ist der König von Neuseeland Charles III., der auch das Amt des offiziellen Staatsoberhaupts einnimmt. Insgesamt wohnen etwas mehr als fünf Millionen Menschen in Neuseeland.