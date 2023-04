Prinz William und Prinzessin Kate haben mit einem royalen Dankesschreiben samt Familienfoto für Begeisterung gesorgt.

Prinz William (40) und Ehefrau Prinzessin Kate (41) haben royale Post verschickt. Mit einer Karte haben sie sich, wenn auch mit etwas Verspätung, bei allen bedankt, die der Familie Weihnachtsgrüße gesendet hatten. "Vielen Dank für Ihre aufmerksame Weihnachtsbotschaft an den Prinzen und die Prinzessin von Wales, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis", heißt es in dem Schreiben. "Ihre Königlichen Hoheiten sind sehr dankbar und senden Ihnen ihre besten Wünsche für ein glückliches neues Jahr."

Besonderer Familienmoment

Auf der Karte, die eine Nutzerin auf Instagram geteilt hat und diese als "schöne Überraschung" bezeichnete, ist ein Familienbild zu sehen. Darauf sind die strahlenden Eltern am Weihnachtstag in Sandringham mit ihren drei Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) zu sehen. Auch andere Instagram-Nutzer, die der Familie offenbar ein frohes Weihnachtsfest gewünscht hatten, haben die Karte in einem Posting geteilt und davon berichtet, dass sie in den vergangenen Tagen in ihrem Briefkasten gewesen sei.

Das Foto hielt einen besonderen Moment für die Familie fest: Prinz Louis hatte vergangenes Weihnachten erstmals an den Feierlichkeiten der Royals am ersten Weihnachtsfeiertag in Sandringham teilgenommen und sich dabei auf dem Weg zum Gottesdienst auch den Fotografen und Kameraleuten gezeigt. Er präsentierte sich bei seinem Auftritt in einem dunklen Mantel und Shorts, die traditionell von jungen Royals bis zum Alter von acht Jahren getragen werden. Schwester Charlotte kam in einem burgunderfarbenen Mantel, Bruder George in Anzug und Krawatte.