Gemeinsam mit Prinz Edward und Herzogin Sophie haben Prinz William und Prinzessin Kate zu einer Gartenparty im Buckingham Palast eingeladen.

Das große Krönungswochenende liegt hinter ihnen und die Pflicht ruft bereits wieder: Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) haben an diesem Dienstag (9. Mai) eine Gartenparty auf dem Rasen des Buckingham Palastes abgehalten. Prinzessin Anne (72) und Prinz Edward (59) mit Ehefrau Herzogin Sophie (58) standen ihnen laut britischer "Daily Mail" zur Seite, um 500 "Krönungschampions" aus dem ganzen Land auf dem Gelände zu begrüßen, um deren ehrenamtliche Leistungen zu feiern, nachdem sie im Februar 2023 von Königin Camilla (75) mit den Coronation Champions Awards ausgezeichnet wurden.

Recycelte Looks

Prinz William und Prinzessin Kate zeigten sich trotz der sicherlich anstrengenden Krönungsfeierlichkeiten gewohnt strahlend und gaben auch optisch das perfekte Paar ab: Kate recycelte ein kornblumenblaues Kleid mit transparenten Ärmeln von Elie Saab und einen farblich passenden Blumen-Hut von Philip Treacy. Den Look hatte sie zuvor 2019 beim berühmten Royal Ascot Pferderennen getragen. Für die Gartenparty kombinierte sie dazu Tropfenohrringe, eine silberne Clutch und Metallic-Pumps. Prinz William trug eine auf das Kleid seiner Frau abgestimmte blaue Krawatte und Weste und vervollständigte seinen Look mit Zylinder und Cutaway. Zudem hatte er einen Regenschirm bei sich.

Prinz Edward tat es ihm gleich und zeigte sich ebenfalls elegant mit Frack und Zylinder. Herzogin Sophie stimmte sich hingegen offenbar ebenso mit Kate farblich ab und erschien in einem dunkelblauen Midikleid mit Rüschen-Applikationen des Labels Suzannah. Auch sie hatte ihren Look, zu dem ein auffälliger Hut aus dem Hause Jane Taylor gehörte, bereits in Ascot im Jahr 2022 getragen.

Bei den Gartenpartys werden Tee, Sandwiches und Kuchen gereicht. Sie sind fester Bestandteil des jährlichen Terminkalenders der Königsfamilie. Mit etwas Glück können die Gäste bei den Events ein kurzes Gespräch mit einem der Mitglieder der Royals führen. König Charles III. (74) und Ehefrau Königin Camilla hatten bereits am 3. Mai, drei Tage vor der Krönung, eine Gartenparty abgehalten. Das Paar soll nach dem Krönungswochenende nun eine Pause einlegen. Laut der britischen "Daily Mail" werden der König und die Königin ein paar Tage in Sandringham verbringen, um sich von den Feierlichkeiten zu erholen. Die beiden sollen sich den Rest der Woche freinehmen und möglicherweise Anfang nächster Woche noch ein paar Tage auf ihrem Anwesen in Norfolk verbringen.