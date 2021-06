Prinzessin Amalia hat Grund zum Feiern: Die Thronfolgerin der Niederlande hat ihr Abitur bestanden - sogar mit Auszeichnung.

Prinzessin Amalia (17), die älteste Tochter von König Willem-Alexander (54) und Königin Máxima (50) der Niederlande, hat einen wichtigen Teil ihre Schulausbildung abgeschlossen. Die Thronfolgerin hat ihr Abitur bestanden.

Das gab das niederländische Königshaus auf Instagram bekannt. In einem Video hisste die Prinzessin die Fahne samt ihrem Schulrucksack am königlichen Balkon. In den Niederlanden ist es Tradition, dass Schüler, die ihre Schullaufbahn abgeschlossen haben, ihren Rucksack mit einer Fahne an eine Fahnenstange hängen.

Prinzessin Amalia hat sogar doppelten Grund zum Feiern: Sie schloss ihre Abschlussprüfung am christlichen Gymnasium Sorghvliet in Den Haag mit summa cum laude, also mit Auszeichnung ab. Wo sie es zum Studium dann hinzieht, ist bislang nicht bekannt.