Kronprinzessin Amalia hat sich im Rahmen ihrer Karibik-Reise erstmals zu den Bedrohungen durch die niederländische Mafia geäußert.

Nach Drohungen der Mafia musste Kronprinzessin Amalia (19) vergangenen Herbst aus ihrer Studenten-WG in Amsterdam ausziehen. Nun hat die niederländische Thronfolgerin zum ersten Mal über die Bedrohungen gesprochen. Aufgrund dieser mache sie noch immer "eine sehr schwierige Zeit" durch, erzählte sie den Medien zum Abschluss ihrer zweiwöchigen Reise durch die Karibik.

Ihre Studienzeit habe sie sich definitiv anders vorgestellt. "Ich hatte den Gedanken, dass ich dasselbe tun könnte, was andere Studenten tun. Leider sah die Realität anders aus", so die Prinzessin. Sie studiere zwar noch an der Universität Amsterdam, könne aber nicht mehr "die Straße entlang und durch ein Geschäft gehen". Das vermisse sie derzeit am meisten. Sie hoffe, "dass sich die Situation bald ändert" und habe es genossen, in der Karibik "etwas mehr Freiheit zu erleben".

Prinzessin Amalia bedankt sich für Unterstützung

Kronprinzessin Amalia nutzte die Gelegenheit, um sich für die Unterstützung zu bedanken: "Ich möchte mich wirklich für all die Unterstützung von Freunden und Familie, aber auch aus allen Teilen der Niederlande und der Karibik bedanken."

Am Donnerstagabend (9. Februar) flog sie gemeinsam mit ihren Eltern, König Willem-Alexander (55) und Königin Máxima (51), zurück in die Niederlande. Dort soll sie ihr Studium wieder aufnehmen.

Prinzessin Amalia hatte im September 2022 an der Universität Amsterdam angefangen, Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft zu studieren. Zu diesem Zweck war sie in eine Studenten-WG gezogen. Dort musste sie verstärkt bewacht werden, da es Sorge um ihre Sicherheit gab. Eine berüchtigte Drogenmafia hatte es offenbar auf sie abgesehen und eine Entführung oder einen Anschlag geplant. Aufgrund der zunehmenden Bedrohung musste Amalia die Wohngemeinschaft schließlich verlassen. Seither wohnt sie wieder im Königspalast Huis ten Bosch in Den Haag.