Zum 70. Geburtstag von Prinzessin Anne am 15. August erscheint eine Dokumentation über das Leben der Tochter von Königin Elizabeth II. (94), wie "Variety" berichtet. In "Princess Royal: Anne at 70" bekommen Zuschauer unter anderem Interviews mit Prinzessin Anne, ihrem Ehemann Timothy Laurence (65) und ihren Kindern Zara Tindall (39) und Peter Phillips (42) zu sehen. Nicolas Kent (75), Creative Director des Studios Oxford Films, das die Doku produziert hat, findet das Projekt "faszinierend, vor allem in so einem ereignisreichen und bedeutungsvollen Jahr."

Die Höhen und Tiefen ihres Lebens

Der vom britischen Sender ITV in Auftrag gegebene Film wurde ein Jahr lang produziert, Ian Denyer ("The Spice Girls in America") führte Regie. In den Interviews werden neben ihrer Familie auch Weggefährten zu sehen sein, um aus dem Leben Annes zu berichten. Dabei sollen ihre sportlichen Erfolge als Reiterin sowie der gescheiterte Entführungsversuch aus dem Jahr 1974 zur Sprache kommen. Oxford Films hat bereits zahlreiche Dokumentation über die britische Krone produziert, darunter "Our Queen at 90", "Diana: Our Mother" und "Queen of the World".