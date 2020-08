Prinzessin Anne feiert am 15. August ihren 70. Geburtstag. Auf Instagram startete der Palast nun einen besonderen fotografischen Rückblick.

Am kommenden Samstag (15. August) wird die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. (94) und Prinz Philip (99), Prinzessin Anne, 70 Jahre alt. Der Buckingham Palast fiebert mit einer besonderen Aktion auf den großen Tag hin. Auf Instagram kündigte er an, eine Woche lang täglich ein vergangenes Jahrzehnt in ihrem Leben zu beleuchten.

Lobende Worte und Erinnerungen in Schwarzweiß

"Die Prinzessin hat einen straffen Terminplan voller Verpflichtungen und übernahm über 300 Schirmherrschaften, die mit ihren breit gefächerten Interessen verknüpft sind", lobt der Palast auf dem Account "The Royal Family". Zu Prinzessin Annes Interessen zählten unter anderem "Sport, Landwirtschaft und Tiere, Wissenschaft, Medizin und Gesundheit, internationale Entwicklung, Bildung, das Segeln und das Militär", heißt es in dem Post weiter. Daneben sind Schwarzweißfotos der jungen Prinzessin zu sehen, die sie mit ihrer Familie zeigen.

Alte Fotos und interessante Fakten

In den kommenden sieben Tagen will der Palast "einen Blick zurück auf jedes Jahrzehnt im Leben der Prinzessin werfen". Der Rückblick auf ihre ersten zehn Lebensjahre wurde bereits in der Instagram-Story von "The Royal Family" geteilt. Darin sind weitere alte Aufnahmen der Schwester von Prinz Charles (71) und Prinz Andrew (60) zu sehen. Untermalt werden die Fotos mit interessanten Fakten über ihr Leben. Beispielsweise trug sie bei ihrer Taufe ein Spitzenkleidchen, das für eine andere Prinzessin angefertigt wurde: Prinzessin Victoria (1840 - 1901), die Tochter von Queen Victoria (1819 - 1901) und ihrem deutschen Mann Prinz Albert (1819 - 1861).