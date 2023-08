Sie startet an ihre neuen Schule in Italien

Prinzessin Ariane, die jüngste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima, startet ihr erstes Schuljahr in Italien.

Auf in einen neuen Lebensabschnitt! Die niederländische Prinzessin Ariane (16), die jüngste Tochter von König Willem-Alexander (56) und Königin Máxima (52), startet ihr erstes Jahr an ihrer neuen Schule in Italien. Am United World College Adriatic in der Nähe von Triest wird sie ihren International Baccalaureate (gleichbedeutend mit dem deutschen Abitur) machen.

Für seine Tochter wird König Willem-Alexander zum Fotografen

Das Königshaus teilte auf Instagram ein Foto der Prinzessin vor ihrer neuen Schule. Ein besonders süßes Detail dabei: der König und stolze Papa schoss das Bild höchstpersönlich. Die 16-Jährige strahlt in einem sommerlichen Outfit in die Kamera.

Ariane zieht es damit wie ihre ältere Schwester, Prinzessin Alexia (18), ins Ausland. Die 18-Jährige hat erst vor wenigen Wochen ihren Abschluss an der United World College of the Atlantic in Wales gemacht. Die Schule besuchte auch die spanische Prinzessin Leonor (17).

Nur Kronprinzessin Amalia blieb in der Heimat

Kronprinzessin Amalia, die älteste Tochter des Königspaars, blieb für ihre schulische Laufbahn dagegen in der Heimat. Sie hat 2021 am Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag ihr Abitur gemacht. Danach nahm sie eine einjährige Auszeit, während derer sie bei verschiedenen sozialen Organisationen volontierte.

Seit September 2022 studiert sie an der Universität Amsterdam Politik, Psychologie, Jura und Wirtschaft. An ihrem 18. Geburtstag am 7. Dezember 2021 trat sie verfassungsmäßig in den Staatsrat ein und übernimmt seitdem regelmäßig öffentliche Aufgaben. Im Februar 2023 absolvierte sie ihre erste offizielle Auslandsreise.

Amalia wird eines Tages in die Fußstapfen ihres Vaters Willem treten. Er wurde am 30. April 2013 in einer feierlichen Zeremonie in der Amsterdamer Nieuwe Kerk zum neuen König der Niederlande gekrönt, nachdem Königin Beatrix (85) im Januar desselben Jahres ihre Abdankung nach 33 Jahren auf dem Thron angekündigt hatte.