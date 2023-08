Prinzessin Beatrice feierte am Dienstag 35. Geburtstag. Ihre Mutter und ihre Schwester gratulierten mit süßen Glückwünschen.

Die britische Prinzessin Beatrice feierte am Dienstag (8. August) ihren 35. Geburtstag. Ihre Mutter und ihre Schwester ließen es sich nicht nehmen, ihr auch via Social Media zu gratulieren. Zum Jubelfest veröffentlichte Sara Ferguson (63), die Herzogin von York, auf Instagram zwei persönliche Fotos von sich und ihrem Geburtstagkind.

Eines zeigt die beiden beim Veuve Clicquot Polo Gold Cup Finale 2004 in West Sussex, wie sie miteinander plaudern. Das andere zeigt das Mutter-Tochter-Duo bei einer Fahrt im Aston Martin des Herzogs von York im Jahr 1996. Dazu schrieb die Ex-Frau von Prinz Andrew (63): "Alles Gute zum Geburtstag Beatrice. Du wirst immer mein Mädchen sein."

Und auch ihre jüngere Schwester, Prinzessin Eugenie (33), gratulierte in aller Öffentlichkeit. Zu zwei Fotos, die die Schwestern dick eingemummelt und in Gummistiefeln beim gemeinsamen Wattwandern zeigen, schrieb sie auf Instagram: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag mein großes Schwesterlein. Ich liebe dich so sehr."

Prinzessin Beatrice im Familienglück

Wie Prinzessin Beatrice ihren Geburtstag verbracht hat, ist nicht bekannt. Es ist aber anzunehmen, dass sie den Tag mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (39), mit dem sie seit 2020 verheiratet ist, und mit dem ersten gemeinsamen Kind der beiden gefeiert hat. Töchterchen Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi kam am 18. September 2021 in London zur Welt.

In der britischen Thronfolge steht Beatrice aktuell an Nummer neun vor ihrer Tochter, ihrer jüngeren Schwester und deren Söhnen August (2) und dem im Mai geborenen Ernest. Als Nummer vier der Erwachsenen in der britischen Thronfolge ist Beatrice zudem Staatsrätin und als solche befugt, ihren Onkel, König Charles III. (74), bei bestimmten Staatsgeschäften zu vertreten.