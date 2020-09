Das Brautkleid von Prinzessin Beatrice wird in einer Ausstellung zu sehen sein. Die Prinzessin warf einen letzten Blick auf die Robe.

Prinzessin Beatrice (32) gab ihrem Lebensgefährten Edoardo Mapelli Mozzi (37) am 17. Juli in einem geschichtsträchtigen Vintage-Brautkleid das Jawort. Das aufwändig bestickte Miederkleid, das sie bei der kleinen Zeremonie in der All Saints Chapel im Park von Windsor Castle getragen hat, wird vom 24. September bis 22. November 2020 in Windsor in der Grafschaft Berkshire in einer Ausstellung zu sehen sein. Bevor die Öffentlichkeit ihrer Robe ganz nah kommen darf, hat Prinzessin Beatrice einen letzten Blick auf das Kleid geworfen.

An diesem Mittwoch (23. September) erschien die Prinzessin in einem dunkelblauen Midi-Kleid mit hellem Blümchenmuster zur Enthüllung des ausgestellten Brautkleides. Zu ihrem Outfit trug die Prinzessin einen ebenso farbenfrohen Mundschutz und posierte neben dem persönlichen Ausstellungsstück. Neben dem Kleid ist in dem Glaskasten auch das Brautbouquet als Replik mit künstlichen Blumen und die Riemchen-Pumps von Valentino zu sehen, die Beatrice an ihrem großen Tag getragen hatte.

Robe der Queen

Das elfenbeinfarbene Satin-Dress war ursprünglich für das Oberhaupt der britischen Königsfamilie von dem Londoner Designer Sir Norman Hartnell (1901-1979) entworfen worden: Die Großmutter der Braut, Queen Elizabeth II. (94), trug es bei der Weltpremiere des Kinofilms "Lawrence von Arabien" auf dem Odeon Leicester Square im Dezember 1962 und bei der Eröffnung des Parlaments im Jahr 1966. Für Prinzessin Beatrice wurde das Kleid dann gemäß ihren Wünschen angepasst.