Bei der Art of Wishes Gala in London haben Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi einen strahlenden Pärchen-Auftritt hingelegt.

Prinzessin Beatrice (35) und Edoardo Mapelli Mozzi (39) haben am Montag (9. Oktober) die Art of Wishes Gala im Londoner Raffles Hotel besucht. Das Paar erschien dabei in eleganten Looks. Beatrice trug ein knöchellanges, hellblaues Kleid mit transparenter Spitze.

Dazu kombinierte sie spitze Pumps und eine cremefarbene Clutch. Um sich vor der Herbstkälte zu schützen, komplettierte sie den Look mit einer weißen Jacke, die sie über die Schultern trug. Die Haare der 35-Jährigen fielen in einem lockeren Pferdeschwanz, zu einem besonderen Blickfang wurden die funkelnden Statement-Ohrringe. Ihr Make-up hielt Beatrice mit etwas Mascara und Lipgloss in einem sanften Rosa dezent.

Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi erschien farblich passend zu seiner Ehefrau in einem dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und hellblauer Krawatte. Bei dem Event strahlte der Unternehmer Arm in Arm mit seiner Frau. Laut "Daily Mail" tat sich die Organisation Art of Wishes für die Veranstaltung mit dem Auktionshaus Christie's zusammen, um die Wohltätigkeitsorganisation Make-A-Wish UK zu unterstützen und Geld zu sammeln. Unter den Gästen der Gala befanden sich Galeristen, Kunstliebhaber und Künstler.

Liebevolle Worte zum Hochzeitstag

Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi feierten am 17. Juli ihren dritten Hochzeitstag. Mapelli Mozzi meldete sich zu diesem Anlass mit mehreren Bildern, darunter eines der Braut mit ihrem Hochzeitsstrauß, auf Instagram. "Ich bin so dankbar für jeden Moment, den wir geteilt haben, jede Herausforderung, die wir gemeistert haben und jeden Traum, den wir gemeinsam verfolgt haben", schrieb er an die "schönste Ehefrau der Welt" gerichtet. "Ich liebe dich mehr als Worte sagen können, und ich kann es kaum erwarten, viele weitere Hochzeitstage mit dir zu feiern." Töchterchen Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi kam am 18. September 2021 in London zur Welt.