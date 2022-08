Prinzessin Beatrice wurde am 8. August 34 Jahre alt. Schwester Eugenie gratulierte ihr bei Instagram mit einem liebevollen Post.

Prinzessin Eugenie (32) hat ihre Schwester Prinzessin Beatrice zu deren 34. Geburtstag am 8. August bei Instagram gewürdigt. Zu verschiedenen Schnappschüssen der beiden schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag an meine besondere große Schwester. Liebe dich so sehr."

Ehemann schwärmt von der "besten Frau und Mutter der Welt"

Auch der Ehemann von Beatrice gratulierte ihr mit liebevollen Zeilen bei Instagram: "Du bist die beste Ehefrau der Welt. Außerdem bist du die beste Mutter der Welt. Wir lieben dich so sehr. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag mein Schatz", schrieb Eduardo Mapelli Mozzi (38) zu einem strahlenden Foto des Geburtstagskindes. Prinzessin Beatrice brachte am 18. September 2021 ihre kleine Tochter Sienna zur Welt.

Auf öffentliche Glückwünsche seitens der Royal Family warteten Fans vergeblich. Die älteste Tochter von Prinz Andrew (62) und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (62) bekam weder von ihrer Großmutter Queen Elizabeth II. (96), ihrem Onkel Prinz Charles (73) und Ehefrau Herzogin Camilla (75) noch von den sonst auf Social Media sehr aktiven Cambridges, Prinz William (40) und Herzogin Kate (40), Gratulationen via Instagram und Co.

Warum gratulierte die königliche Familie nicht?

Britische Medien spekulieren nun, worauf die fehlenden Glückwünsche zurückzuführen sind. Zum einen könnte ein angespanntes Verhältnis zu der Royal Family nach den Verfehlungen von Prinz Andrew der Grund sein. Royal-Experte Neil Sean erklärte dem "Daily Express": "Laut sehr guten Quellen haben die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice Mühe, mit Prinz William, Kate und Charles einen guten Kontakt zu pflegen. Dies rührt aus dem Deal, der von William, der Queen und Prinz Charles organisiert wurde, um ihren Vater Prinz Andrew von seinen königlichen Pflichten zu entfernen."

Auch eine neue Kommunikationsstrategie der Queen könnte zumindest ihre fehlende Gratulation erklären. Nachdem die Monarchin bereits Herzogin Meghan nicht offiziell zu deren 41. Geburtstag am 4. August gewürdigt hatte, erklärte Royal-Korrespondent Richard Palmer dem "Daily Express", dass "Nicht-arbeitende" Mitglieder der königlichen Familie von nun an nur noch zu runden Geburtstagen öffentliche Glückwünsche erhalten sollen.