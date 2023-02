Prinzessin Beatrix hat sich beim Skifahren das Handgelenk gebrochen und musste operiert werden. Die 85-Jährige treibt noch regelmäßig Sport.

Prinzessin Beatrix (85), die ehemalige Königin der Niederlande, hat sich beim Skifahren das Handgelenk gebrochen. Das teilte das Niederländische Informationsamt der Regierung "RVD" mit. Der Unfall habe sich am vergangenen Freitag (17. Februar) im österreichischen Lech ereignet, wie "RTL Nieuws" meldet. Mittlerweile habe sich die 85-Jährige in Österreich einer Operation unterzogen und sei "in die Niederlande zurückgekehrt".

Prinzessin Beatrix "bei guter Gesundheit"

"Die Prinzessin ist ansonsten bei guter Gesundheit und wird sich zu Hause von ihrem Bruch erholen", heißt es weiter beim "RVD". Die Mutter von König Willem-Alexander (55) wird infolge des Skiunfalls allerdings einen geplanten Auftritt absagen müssen. Ihr für den 24. Februar angekündigter Besuch bei den Feierlichkeiten zum 160. Jahrestag des Königlichen Heims für ehemalige Militärangehörige sowie des Museums Bronbeek wurde verschoben.

Trotz ihres verhältnismäßig fortgeschrittenen Alters treibt Prinzessin Beatrix noch regelmäßig Sport. So fährt sie nicht nur im Winter Ski, sondern wird in der Umgebung ihres Wohnsitzes Schloss Drakensteyn auch des Öfteren von Anwohnern beim Reiten in den Wäldern beobachtet, wie die niederländische Tageszeitung "AD" schreibt. Prinzessin Beatrix war ab dem 30. April 1980 die Königin der Niederlande. Am 30. April 2013 dankte sie ab und ihr Erstgeborener, Willem-Alexander, wurde König der Niederlande.