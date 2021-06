Prinzessin Beatrix wurde wegen eines Tumors im Ohr operiert. Wie der Palast nun meldet, konnte sie die Klinik bereits wieder verlassen.

Prinzessin Beatrix der Niederlande (38) wurde am Freitag (11.6.) "im Leiden University Medical Center wegen eines Cholesteatoms im linken Ohr operiert". Das gab der Palst in einer Mitteilung bekannt. Die Operation "am linken Ohr" wurde demnach von Dr. E.F. Hensen und Dr. A.G.L. van der Mey durchgeführt. Die niederländische Royal soll das Krankenhaus bereits wieder verlassen haben.

Laut dem Universitätsklinikum Heidelberg ist ein Cholesteatom "ein gutartiger, zwiebelschalenartig wachsender Tumor, der weder Krebs" sei noch mit Cholesterin zu tun habe. Probleme kann der Tumor dennoch bereiten, zunächst seien "die Gehörknöchelchen und das Gleichgewichtsorgan in Gefahr, dessen Schädigung Schwindel" verursache.

Prinzessin Beatrix war ab dem 30. April 1980 die Königin der Niederlande. Am 30. April 2013 dankte sie ab und ihr Erstgeborener, Willem-Alexander (54), wurde König der Niederlande.