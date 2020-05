Prinzessin Charlotte feiert am heutigen 2. Mai ihren fünften Geburtstag. Herzogin Kate (38) und Prinz William (37) veröffentlichten dazu auf Instagram neue Bilder ihrer Tochter. Die vier Schnappschüsse hat Hobby-Fotografin Kate selbst gemacht. Sie entstanden dem Post zufolge, als die royale Familie in der Corona-Krise dabei half, Lebensmittelpakete für ältere Menschen in der Umgebung zu packen und auszuliefern.

Die Bilder hat Kate offenbar erst Anfang der Woche gemacht. William und seine Frau befinden sich mit ihren Kindern George (6), Charlotte und Louis (2) in Anmer Hall, dem Landsitz der Familie in Norfolk, in Corona-Isolation. Dort sollen die Royals britischen Medienberichten zufolge für eine Initiative, die ältere Menschen mit Essen versorgt, Nudel-Gerichte gekocht, verpackt und ausgeliefert haben.

Hilfe für ältere Menschen

Charlotte - in einem schwarz-weißen Kleid und grauer Strumpfhose - ist auf einem der Geburtstagsbilder zu sehen, wie sie mit einer Tüte Nudeln an eine Tür klopft. Auf zwei anderen Fotos packt sie zudem Tüten in Kartons.

Es ist nicht der erste Ehrentag, den die Cambridges in der Corona-Isolation feiern. Am 23. April hatte Prinz Louis seinen zweiten Geburtstag. Am 29. April stand zudem der neunte Hochzeitstag von William und Kate an.