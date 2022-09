© getty/[EXTRACTED]: PHIL NOBLE/POOL/AFP via Getty Images

Prinz William und Herzogin Kate liefen mit ihren Kindern, Prinz George und Prinzessin Charlotte, hinter dem Sarg der Königin in die Westminster Abbey - vor ihnen Prinz Edward und seine Frau Sophie

William, Kate und ihre Kinder Charlotte und George liefen beim Staatsbegräbnis für die Queen nebeneinander hinter ihrem Sarg her.

Prinz William (40) und seine Frau Prinzessin Kate (40) kamen zusammen mit ihren beiden ältesten Kindern, Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7), zum Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. (1926-2022) am Montag (19.9.) in die Londoner Westminster Abbey.

Die königliche Familie ging in einer feierlichen Prozession hinter dem Sarg der Königin her, nachdem dieser aus der Westminster Hall in die Abtei gebracht worden war. Die vier schritten unmittelbar hinter den vier Kindern der verstorbenen Königin und deren Partnern.

Mama Kate beruhigt die Kinder

Vor dem Gottesdienst konnte man die Prinzessin von Wales sehen, wie sie Charlottes Hand hielt und ihr beruhigend auf die Schulter klopfte. Als die jungen Royals hinter dem Sarg ihrer Urgroßmutter hergingen, hatte Charlotte ihre Hände vor sich verschränkt, während George seine Arme wie seine Eltern an seiner Seite hatte.

Nach William, Kate, Charlotte und George liefen Williams Bruder Prinz Harry (38) und dessen Frau, Herzogin Meghan (41), sowie weitere Mitglieder der königlichen Familie zum Gottesdienst.

In Trauerkleidung

Kate und Charlotte erschienen in Schwarz: Zu Mantelkleidern kombinierten sie Hüte mit breiten Krempen und Strumpfhosen. Prinz William trug eine blaugraue Militäruniform, Prinz George einen dunkelblauen Anzug.