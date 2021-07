Prinz Harry und Prinz William haben mit wenigen Gästen die Statue zu Ehren von Prinzessin Diana enthüllt. Die Zeremonie hielten sie privat.

Prinzessin Diana (1961-1997) wäre am 1. Juli 60 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass haben ihre Söhne, Prinz William (39) und Prinz Harry (36), am Donnerstag gegen 15 Uhr deutscher Zeit im Sunken Garden des Kensington Palasts eine neue Statue für ihre verstorbene Mutter enthüllt. Die Zeremonie fand im privaten Rahmen statt.

Wie "The Independent" berichtet, hat die Statue aus Bronze eine ganz besondere Bedeutung. Eingerahmt wird Prinzessin Diana von drei Kindern, die den "generationenübergreifenden Einfluss" der Arbeit der Prinzessin darstellen sollen, wie aus einem offiziellen Statement des Palastes hervorgehen soll. Die Statue zeigt Diana deshalb auch in der letzten Phase ihres Lebens, als sie sich besonders als Botschafterin für humanitäre Zwecke hervortat. Vor der Skulptur befindet sich ein Pflasterstein, auf dem ein Auszug aus dem Gedicht "The Measure of a Man" eingraviert ist, das auch ein Teil von der Gedenkfeier 2007 war.

Laut britischer "Daily Mail" sollen rund 4.000 von Dianas Lieblingsblumen auf dem Areal der Statue gepflanzt worden sein. Bei der Zeremonie wurden ihre Söhne von deren Onkel Charles Spencer (57) und Tante Lady Sarah McCorquodale (66) begleitet. Letztere war Mitglied des sechsköpfigen Statuen-Komitees, das die Aufgabe hatte, die Skulptur in Auftrag zu geben und privat Gelder für ihre Anfertigung zu sammeln. Ebenfalls anwesend waren unter anderem Bildhauer Ian Rank-Broadley, der die Statue angefertigt hatte, und der Gartendesigner Pip Morrison.

Gemeinsames Statement der Brüder

"Heute, am 60. Geburtstag unserer Mutter, erinnern wir uns an ihre Liebe, Stärke und ihren Charakter - Eigenschaften, die sie zu einer Kämpferin für das Gute in der Welt gemacht und unzählige Leben zum Besseren verändert haben", erklärten Prinz William und Prinz Harry in einem gemeinsamen Statement, das auf dem offiziellen Instagram-Auftritt von Prinz William und seiner Frau veröffentlicht wurde. "Jeden Tag wünschen wir uns, dass sie noch bei uns wäre, und wir hoffen, dass diese Statue für immer als Symbol ihres Lebens und ihres Vermächtnisses gesehen wird", heißt es in dem Statement weiter.

Anhänger der britischen Royals reisten aus dem ganzen Land an, um außerhalb der Palastmauern der verstorbenen Prinzessin an ihrem Geburtstag Tribut zu zollen. Sie befestigten Fotos, Gemälde und Luftballons an Zäune und Toren.