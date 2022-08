Prinzessin Diana wurden viele Affären nachgesagt. An einigen Gerüchten ist wohl nicht viel dran gewesen, andere Beziehungen sind bestätigt.

Berühmt wurde sie als Frau des britischen Thronfolgers, die Ehe von Prinzessin Diana (1961-1997) und Prinz Charles (73) war aber bekanntlich eine unglückliche Beziehung. Schon vor der Trennung verliebte sich die royale Schönheit in andere Männer.

Prinz Charles

Trotz Märchenhochzeit im Juli 1981 gab es zwischen der damaligen Lady Diana Spencer, Tochter des 8. Earl Spencer, und Charles kein Happy End. Charles soll schon kurz nach der Hochzeit wieder Kontakt zu seiner langjährigen Geliebten Camilla Parker Bowles (75) aufgenommen haben. "In dieser Ehe waren wir zu dritt. Es war also etwas überfüllt", sagte Diana 1995 in dem skandalösen BBC-Interview, das sich der Journalist Martin Bashir (59) durch Vorlage gefälschter Unterlagen erschlichen hatte. Schon 1992 erschien das Buch ihres Biografen Andrew Morton (69), "Diana: Ihre wahre Geschichte". Darin wurde die Liebesbeziehung zwischen Camilla und Charles enthüllt. Als Hauptquelle diente Diana selbst, wie später herauskam. Im Dezember 1992 trennten sich Charles und Diana, 1996 folgte die Scheidung.

James Hewitt

In dem Skandal-Interview, in dem Diana 1995 über Charles und Camilla plauderte, gestand sie auch ihre eigene Affäre mit James Hewitt (64). Diana und Hewitt lernten sich 1986 kennen, die Prinzessin heuerte ihn dann als Reitlehrer an. 1992 war Schluss. Diana erklärte im TV über ihren Ex: "Ja, ich habe ihn vergöttert. Ja, ich war verliebt in ihn. Aber ich bin furchtbar enttäuscht worden."

Barry Mannakee

Von Hewitt gibt es auch den Namen einer angeblichen weiteren Liebschaft von Diana: Er veröffentlichte 1999 seine Autobiografie, in der er unter anderem behauptete, die Prinzessin habe ihm eine frühere Affäre mit ihrem Leibwächter Barry Mannakee (1947-1987) gestanden. Auch auf privaten Aufnahmen von Diana, die in einer umstrittenen TV-Doku abgespielt wurden, gibt es Hinweise darauf. Darin bekannte sie, dass sie sich im Alter von 24 Jahren und bereits verheiratet in ein nicht namentlich genanntes Mitglied ihres Umfelds verliebt habe. Dabei soll es sich um den Polizisten und Personenschützer Barry Mannakee gehandelt haben, der später bei einem Motorradunfall starb.

Will Carling

Der Name Will Carling (56) fällt in der britischen Presse ebenfalls häufig, wenn es um Dianas Liebschaften geht. Allerdings stellte der ehemalige englische Rugby-Captain immer öffentlich klar, dass er ein enger Freund und kein Liebhaber gewesen sei. Diana und der Sportler lernten sich angeblich 1995 in einem Fitnessstudio kennen.

James Gilbey

James Gilbey löste mit Diana einen Skandal aus: Squidgygate. Der Name bezieht sich auf abgehörte Telefongespräche zwischen Diana und ihrem Jugendfreund Gilbey, in denen er sie mit dem Kosenamen "Squidgy" ansprach. Das britische Boulevard-Blatt "The Sun" veröffentlichte die Gespräche 1992. Die Beziehung der beiden soll sich demnach angeblich 1989 auf ihrem Höhepunkt befunden haben. Gilbey war damals ein Manager bei einem Rennwagenhersteller.

Oliver Hoare

Eine ziemliche Schlammschlacht gab es angeblich nach der Affäre von Diana mit dem verheirateten Kunsthändler Oliver Hoare (1945-2018). Die beiden sollen sich 1994 nähergekommen sein. Nach dem Schlussstrich soll sie ihn angeblich mit Hunderten von Telefonanrufen zu Hause belästigt haben, wie eine britische Zeitung damals behauptete. Was Diana zurückwies.

Hasnat Khan

Der Herzchirurg Hasnat Khan (64) gilt als Dianas "große Liebe", sie soll ihn als "Mr. Wonderful" bezeichnet haben. Die Liebe hielt allerdings nur zwei Jahre. Laut Dianas Butler Paul Burrell (64) zog sie im Juni 1997 einen Schlussstrich. In einem schriftlichen Statement teilte Hasnat Khan bei einer Untersuchung zu Dianas Todesumständen mit, dass ihre Beziehung im Sommer 1995 begann. Sie hätten sogar darüber gesprochen, zu heiraten, die ständige Aufmerksamkeit der Medien schreckte ihn aber ab: "Meine größte Befürchtung hinsichtlich einer Heirat war, dass mein Leben dann die Hölle wäre - weil sie eben war, wer sie war."

Dodi Al-Fayed

Im Juli 1997 kam dann heraus, dass Dodi Al-Fayed (1955-1997) der neue Mann an Dianas Seite ist. Der Filmproduzent war der Sohn des aus Ägypten stammenden Geschäftsmannes Mohamed Al-Fayed (93). Diana und Dodi Al-Fayed wurden im Sommer 1997 zusammen im Urlaub gesehen. Den beiden blieben allerdings nur wenige Wochen: Dodi Al-Fayed und Diana starben am 31. August in Paris bei einem Autounfall.