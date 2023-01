Paul Burrell ist an Krebs erkrankt.

Paul Burrell hat für Prinzessin Diana als Butler gearbeitet. Der 64-Jährige hat mit seiner Gesundheit zu kämpfen: Er hat Prostatakrebs.

Der ehemalige Butler von Prinzessin Diana (1961-1997), Paul Burrell (64), leidet an Prostatakrebs. Das hat der 64-Jährige jetzt in einer TV-Show offenbart. In einer britischen Sendung erklärte Burrell, dass er die erschreckende Diagnose bereits im letzten Sommer erhalten habe.

Paul Burrell unterzieht sich einer Hormontherapie

"Ich mache im Moment eine Hormontherapie, die mir mein Testosteron raubt", sagte er zu Moderatorin Lorraine Kelly (63). "Deshalb wächst mein Bart nicht so, wie er sollte, und ich bin müde und ich bin emotional und bekomme Hitzewallungen." Im vergangenen Jahr habe er einen Arzt aufgesucht, um einen kompletten Gesundheits-Check-up zu machen.

Nach einem PSA-Test - einem Bluttest zur Erkennung von Prostatakrebs - stellte sein Hausarzt jedoch fest, dass seine Werte "ziemlich ungewöhnlich" waren. Daraufhin habe er sich einer MRT-Untersuchung unterzogen, die einen Schatten auf seiner Prostata zeigte. "Ich befinde mich auf einer emotionalen Achterbahnfahrt, Höhen und Tiefen, und weiß nicht, wie es mir in der nächsten Minute gehen wird", stellte der Ex-Butler klar.

Paul Burrell hatte Glück im Unglück

Burrell kämpfte während der Show mit den Tränen: "Ich habe dieses Jahr Weihnachtsgeschenke eingepackt und gedacht: 'Werde ich das im nächsten Jahr machen? Werde ich hier sein? Ich muss es meinen Jungs sagen.'" Er sei über die Weihnachtsfeiertage in die USA geflogen und habe es seinen Söhnen gesagt. "Sie haben sich zu mir gesetzt und mich in den Arm genommen und gesagt: 'Papa, wir müssen mehr Zeit mit dir verbringen.' Und das ist es, worum es geht." Doch gleichzeitig stellte Burrell klar, dass er Glück gehabt habe, dass die Krankheit "so früh erkannt wurde". "Gleichzeitig wird einem bewusst, dass es Tausende von Männern wie mich gibt, die keine Symptome haben und nicht wissen, dass sie erkrankt sind", fuhr er fort. Er wolle das Bewusstsein dafür schärfen.

Paul Burrell kam 1987 in den Haushalt des heutigen Königs Charles III. (74) und seiner damaligen Ehefrau, Prinzessin Diana, in Highrove House, Gloucestershire. Bis zu ihrem Tod im Jahr 1997 war er als ihr Butler tätig.