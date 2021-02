© Kate Gabor, Kungl. Hovstaterna / Kate Gabor, The Royal Court of Sweden

Prinzessin Estelle feiert den 9. Geburtstag. Ihr zu Ehren veröffentlichte der Palast neue Fotos, auf denen sie schon richtig groß aussieht.

Prinzessin Estelle von Schweden feiert am heutigen 23. Februar ihren 9. Geburtstag. Der schwedische Königspalast veröffentlichte anlässlich des Jubelfestes mehrere Fotos der Tochter von Kronprinzessin Victoria (43) und Prinz Daniel (47). Auf den Bildern trägt sie zur weißen Bluse, einen karierten Faltenrock, eine weiße Strumpfhose und dunkle Ballerinas. Das lange Haar hat sie im oberen Teil zurückgesteckt.

Bei Instagram ist zudem ein gemeinsames Foto mit ihrem Bruder Prinz Oscar (4) zu sehen. Die beiden Königskinder sitzen zusammen mit ihrem braunen Hündchen auf einem Stuhl und grinsen in die Kamera. Passend zum Look der großen Schwester trägt auch der kleine Prinz einen karierten Pullover. Die Haare hat er ordentlich zum Seitenscheitel frisiert.

Kronprinzessin Victoria ist seit 2001 mit Daniel Westling, so sein gebürtiger Name, liiert. Nachdem die beiden ihre Verlobung im Februar 2009 bekannt gegeben hatten, heiratete das Paar am 19. Juni 2010 in Stockholm. 2012 kam Tochter Estelle von Schweden zur Welt, 2016 folgte Prinz Oscar. Letzterer feiert am 2. März seinen 5. Geburtstag.