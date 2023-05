Prinzessin Eugenie hat sich auf Instagram mit emotionalen Worten zur Krönung geäußert. Die Fotos freuen viele Royal-Fans sehr.

Die schwangere Prinzessin Eugenie (33) hat sich ergriffen zu ihrer Teilnahme an der Zeremonie geäußert. Auf Instagram postete die Tochter von Prinz Andrew am Sonntag eine Bilder-Reihe und schrieb dazu, wie viel ihr die Krönung von König Charles (74) und Königin Camilla (75) bedeute: "Gestern hat mir so viel bedeutet - und ich bin sicher, auch so vielen anderen, die zugeschaut haben. Was für eine magische Feierlichkeit für den König, die Königin, unser Land und das Commonwealth."

Das freut die Royal-Fans an ihrem Instagram-Post

In den Kommentaren des Beitrags freuen sich viele Royal-Fans insbesondere über bestimmte Fotos. Auf mehreren Bildern aus der Westminster Abbey ist neben Eugenie, ihrem Ehemann, Jack Brooksbank (37), sowie ihrer Schwester, Prinzessin Beatrice (34), und deren Ehemann auch Prinz Harry (38) zu sehen.

"Ich bin sehr erfreut, dass du Harry in die Fotos eingeschlossen hast, die du ausgewählt hast", schreibt zum Beispiel eine Instagram-Nutzerin in den Kommentaren. Weitere Kommentare bedanken sich für Eugenies Unterstützung für Prinz Harry und seine Familie.

Er lebt seit 2020 mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (41), sowie den Kindern Archie (4) und Lilibet (1), in den USA. Prinz Harry war alleine nach Großbritannien gereist, um an der Krönung seines Vaters teilzunehmen. Er saß in der Kirche in der dritten Reihe bei seinen Cousinen und deren Ehemännern.