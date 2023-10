Prinzessin Eugenie und ihr Jack feiern ihren fünften Hochzeitstag. Zum Jubiläum gibt es ein Video mit seltenen Einblicken.

Am 12. Oktober 2018 gab Prinzessin Eugenie (33) ihrem Partner Jack Brooksbank (37) in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor das Jawort. Auch heute könnte sie mit ihrem Ehemann wohl kaum glücklicher sein, wie Eugenie auf Instagram beweist. Zum fünften Hochzeitstag hat sie ein Video veröffentlicht, das nicht nur atemberaubende Momente ihrer Traumhochzeit zeigt. Auch ein aktuelles Familienfoto mit den gemeinsamen Kindern ist enthalten.

Von der Traumhochzeit zum süßen Familienfoto

"Heut vor fünf Jahren", schreibt sie zu dem Clip. In diesem sind zunächst die finalen Vorbereitungen kurz vor der Hochzeit zu sehen. Eugenie und ihr Jack sind offensichtlich gut gelaunt und voll freudiger Erwartung. Sie betritt in ihrem wunderschönen, langärmeligen Brautkleid im Prinzessinnenstil von Peter Pilotto und Christopher De Vos die Kirche. Es folgen Aufnahmen der prunkvollen Zeremonie, bevor das Paar Hand in Hand aus der St.-Georgs-Kapelle schreitet und vor zahlreichen Schaulustigen seine Hochzeit mit einem romantischen Kuss besiegelt.

Zu weiteren kurzen Einblicken springt das Video schließlich ins Jahr 2023 und zeigt ein seltenes, ganz privates Familienbild von Prinzessin Eugenie, ihrem Ehemann sowie ihren beiden Söhnen. Der kleine August kam im Februar 2021 zur Welt, sein Brüderchen Ernest Ende Mai 2023. "Augie liebt es bereits, ein großer Bruder zu sein", versicherte Eugenie im Juni bei Instagram.

Die Familie ist auf dem Foto am Stand abgebildet. Die Aufnahme könnte in Portugal entstanden sein, denn wie der britische "Telegraph" im Mai 2022 berichtet hat, verbringe das Paar künftig einen Teil des Jahres in einem Luxusresort unweit von Lissabon. Brooksbank soll in Portugal einen Job bei einem Geschäftspartner von Hollywood-Star George Clooney (62) angenommen haben.