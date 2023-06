Für die Vornamen ihres Babys hat sich Prinzessin Eugenie an Angehörigen orientiert. Auch die Seite ihrer Mutter wurde berücksichtigt.

Prinzessin Eugenie (33) hat sich bei der Namenswahl für ihren zweiten Sohn von mehreren Angehörigen inspirieren lassen. Auch eine Hommage an die Familie ihrer Mutter Sarah Ferguson (63) ist enthalten. Ernest George Ronnie kam am 30. Mai zur Welt. Die Geburt hatte die Prinzessin eine Woche später auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben.

Seinen Hauptnamen hat er von einem Monarchen

Die 33-Jährige verkündete zu zwei Schnappschüssen des Neugeborenen: "Er ist nach seinem Ur-Ur-Ur-Großvater George, seinem Opa George und meinem Opa Ronald benannt." Der Ur-Ur-Ur-Großvater des Babys ist König George V. (1865-1936), der Großvater der verstorbenen Königin Elizabeth II. (1926-2022). Dessen dritter Vorname lautete Ernest.

Ronnie erinnert an Fergies Vater

Den zweiten Vornamen hat das Kind von Eugenies Schwiegervater George Brooksbank, der im November 2021 im Alter von 72 Jahren starb. Und Ronnie ist eine Hommage an Eugenies Mutter Fergie, wie "The Mirror" berichtet. Denn ihr Vater hieß Ronald Ferguson. Der ehemalige königliche Polomanager starb 2003 an seinem dritten Herzinfarkt. Fergie erfuhr die traurige Nachricht von seinem Tod damals auf dem Weg nach Australien - bei einer Zwischenlandung in Bangkok.

Ernest belegt den 13. Platz in der britischen Thronfolge. Er ist das dritte Enkelkind von Prinz Andrew (63) und seiner Ex-Frau Fergie und das 13. Urenkelkind der verstorbenen Queen. Er ist der erste Urenkel, der seit ihrem Tod im vergangenen September geboren wurde. Der Junge wird keinen Titel erhalten, da er kein Enkelkind des derzeitigen Monarchen König Charles III. (74) ist.

Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank (37) sind seit Oktober 2018 verheiratet. Der erste gemeinsame Sohn, August Philip Hawke Brooksbank (2), kam im Februar 2021 zur Welt.