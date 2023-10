Kate und William besuchten einmal mehr die walisische Hauptstadt Cardiff. Auf dem Programm stand auch eine Partie Tischtennis.

Thronfolger Prinz William (41) hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Prinzessin Kate (41) am Dienstag, den 3. Oktober, die walisische Hauptstadt Cardiff besucht. Das Paar feiert dort den 75. Jahrestag der Ankunft der HMT Empire Windrush im Vereinigten Königreich. Das Passagierschiff war nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges von Großbritannien als Kriegsbeute von Deutschland übernommen worden. Außerdem läuteten die beiden mit ihrer Stippvisite auch offiziell den Black History Month ein, um die Schwarze Community in Großbritannien und Irland zu würdigen.

Es ist bereits der zweite Besuch von Kate und William in Wales innerhalb von etwas mehr als einem Monat, nachdem sie an einem Gottesdienst in der St. David's Cathedral anlässlich des ersten Todestages der Queen teilgenommen hatten. Die erste Station des Tages war der sogenannte Grange Pavillon in Grangetown, wo sie von örtlichen Schulkindern freundlich begrüßt wurden. Die Prinzessin von Wales schlüpfte für diesen Anlass in einen schicken, dunkelblauen und maßgeschneiderten Hosenanzug mit deutlich sichtbaren Nadelstreifen.

Prinzessin Kate trug Nadelstreifen-Blazer bereits beim Besuch von Tim Cook

Laut einem Bericht der "Daily Mail" stammt der Blazer von Kate von Holland Cooper, kostet umgerechnet rund 475 Euro. Kate setzte bereits letzte Woche bei einem Treffen mit dem Apple-Geschäftsführer Tim Cook (62) auf Schloss Windsor auf diesen eleganten Business-Look. Dazu trug sie in Cardiff ihre brünetten Locken offen, die ihr locker über die Schultern fielen. Die Schulkinder schwenkten Flaggen von Nationen aus aller Welt, als William und Kate ihr Bad in der Menge nahmen und zahlreiche Hände schüttelten.

Tischtennis-Match zwischen Kate und William

Später stand für William und Kate auch noch ein Schulbesuch auf dem Programm und eine Stippvisite beim Ethnic Minority Youth Forum für Wales. Dort ließen es sich die Royals nicht nehmen, sogar eine schnelle Partie Tischtennis gegeneinander auszutragen.