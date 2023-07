Elegant und stilsicher wie immer in Wimbledon

Prinzessin Kate Elegant und stilsicher wie immer in Wimbledon

Eleganter Auftritt am Rand des Rasens: Prinzessin Kate hat ihren ersten Wimbledon-Besuch des Jahres elegant wie immer gemeistert.

Die Wimbledon Championships sind das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt. Derzeit findet von 3. bis 17. Juli 2023 die 136. Auflage des Tennisturniers in London statt. Den Wettkampf auf dem "heiligen Rasen" im Wimbledon lässt sich auch der größte Tennis-Fan unter den britischen Royals nicht entgehen: Am Dienstag besuchte Prinzessin Kate (41) ihr erstes Tennis-Match des aktuellen Wettkampfs. Wie immer top gestylt.

Elegante Kombination aus Mint und Weiß

Für den Besuch auf der Tribüne wählte die Ehefrau von Prinz William (41) eine elegante Kombination aus einem mintgrünen Blazer von Balmain mit weißem Revers sowie großen weißen Knöpfen und einem weißen Plisseerock in Midi-Länge. Weiße Pumps sowie Perlenohrringe und offene Haare vervollständigten den Look.

Mit diesem Outfit erschien sie, um am Dienstag an einer Zeremonie im All England Club teilzunehmen, bei der ihr enger Freund Roger Federer (41) geehrt wird. Federer sowie seine Frau Mirka (45) sind laut "Daily Mail" im Anschluss eingeladen, die Spiele des Tages von der Royal Box aus zu beobachten.

Prinzessin Kate ist seit 2016 Schirmherrin des All England Lawn Tennis Clubs, dem Ausrichter der jährlichen Tennismeisterschaften. Um vor der Zeremonie noch etwas von den Tennisspielen mitzubekommen, schloss sich Prinzessin Kate vorab der ehemaligen Tennisspielerin Laura Robson (29) an, um mit ihr zusammen das Spiel zwischen Katie Boulter (26) und Daria Saville (29) zu verfolgen. Dieses musste wegen Regen allerdings unterbrochen werden.