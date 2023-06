Im Vichy-Blazer strahlte Prinzessin Kate bei ihrem Besuch in einem Familienzentrum in Berkshire.

Erster Auftritt nach Hochzeit in Jordanien

Prinzessin Kate hat zu ihrem ersten Auftritt nach der jordanischen Hochzeit einen Blazer im Wert von 85 Euro getragen.

Prinzessin Kate (41) besuchte bei ihrem ersten Auftritt nach der prunkvollen Hochzeit in Jordanien ein Familienzentrum in Berkshire. Dabei zeigte sie sich lässig in Blazer und marineblauer Hose.

Blazer im Wert von rund 85 Euro

Auf der Instagram-Seite des Thronfolgerpaars ist von "einem wunderschönen Morgen" die Rede. Während sie vergangene Woche bei der royalen Hochzeit in Amman in zwei edlen rosafarbenen Roben geglänzt hatte, ging es bei dem Termin im Windsor Family Hub bodenständiger zu. Im wahrsten Sinne des Wortes: Denn die Prinzessin setzte sich zu den Kindern auf den Boden, unterhielt sich mit ihnen und überreichte Spielzeug. Wie die britische "Daily Mail" berichtete, wählte Kate dem Anlass entsprechend legere Kleidung. Ihr blau-weißer Vichy-Blazer von Zara kostet rund 85 Euro. Dazu kombinierte sie eine marineblaue Hose und flache Wildleder-Pumps. In den vergangenen Wochen hatte Kate bei verschiedenen Terminen Blazer getragen.

Die Frau von Prinz William (40) setzt sich seit Langem für die Verbesserung der frühkindlichen Entwicklung ein und gründete dafür eine eigene royale Stiftung. Der Windsor Family Hub wird von "Achieving for Children" betrieben, einer gemeinnützigen Organisation. Sie unterstützt Kinder, Eltern und Betreuer durch ihre Familienzentren.