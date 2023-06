Prinzessin Kates Porträt von Königin Camilla für ein britisches Magazin hat einen besonderen Preis gewonnen.

Prinzessin Kate (41) hat eine Leidenschaft für die Fotografie, eine ihrer Arbeiten wurde nun mit einem Preis gewürdigt. "Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass 'Country Life' bei den PPA Awards, den 'Oscars' der Zeitschriftenwelt, den Titel 'Cover des Jahres' gewonnen hat", erklärt das britische Magazin in einem Instagram-Post. Kate hatte für das Coverfoto Königin Camilla (75) fotografiert.

Es war für die 125. "Country Life"-Ausgabe vom 13. Juli 2022 bestimmt, an der Camilla als Gastredakteurin mitarbeiten durfte. Damals war sie noch Herzogin von Cornwall. "Wir sind allen, die abgestimmt haben, zu großem Dank verpflichtet - es ist die einzige Auszeichnung, für die die Leser direkt gestimmt haben - und natürlich auch Ihrer Königlichen Hoheit Catherine, Prinzessin von Wales, die das Foto gemacht hat", heißt es in dem Instagram-Beitrag weiter.

Freude am Landleben

Auf dem Foto ist die Königin im Garten ihres Landhauses Ray Mill House in der Grafschaft Wiltshire zu sehen. Das Haus erstand sie in den 1990er-Jahren. Camilla trägt auf dem Foto ein hellblaues, geblümtes Sommerkleid mit Hemdkragen und einen himmelblauen Cardigan. In der Hand hält sie einen Holzkorb mit geschnittenen Blumen und Gartenwerkzeug und lächelt freundlich in die Kamera. Es sei Camillas Wunsch gewesen, dass Kate sie für das Cover fotografiert. Wie das "Country Life" damals erklärte, spiegle das Foto die "wahrhaftige Freude, die das Landleben der Herzogin von Cornwall bringt" wider.

Prinzessin Kate bewies ihre Fotografie-Künste schon mehrere Male, zum Beispiel veröffentlicht sie regelmäßig einige private Schnappschüsse von ihren Kindern und ihrer Familie.