Auch dieses Jahr lassen sich die Royals die Chelsea Flower Show nicht entgehen. Zum Auftakt erschien Kate in einem knallpinken Blusenkleid.

Bei dem derzeit frühlingshaften Wetter greift auch Prinzessin Kate (41) gerne zu farbenfrohen Outfits - so auch für ihren Besuch bei der Eröffnung der diesjährigen Chelsea Flower Show in London am Montag (22. Mai). Die Frau von Prinz William (40) zeigte sich dort in einem midilangen und knallpinken Blusenkleid vom Modelabel ME+EM, das umgerechnet etwa 520 Euro kostet.

Dazu kombinierte sie ein paar Hängeohrringe in Silber und beige Wildleder-Espadrilles mit Schnürung. Ihre brünetten Haare trug Kate offen.

Erinnerung an die Queen?

Blickt man auf die Chelsea Flower Show im vergangenen Jahr zurück, so könnte Kates Outfit-Wahl eine kleine Hommage an die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) sein. Auch die Monarchin wählte für ihre letzte Gartenschau einen knallpinken Mantelblazer.

Bei ihrem Auftritt machte Prinzessin Kate unter anderem ein Picknick mit Jugendlichen aus insgesamt zehn verschiedenen Londoner Schulen. Zusammen schlenderten sie durch die diesjährigen Schaugärten. Kate hegt bekanntlich eine Leidenschaft für die Natur und hat im Rahmen der Chelsea Flower Show vor einigen Jahren auch schon selbst einen Garten designt, den sie der Queen damals persönlich zeigte.

Ein traditionsreiches Fest für die Royals

Kate und andere Mitglieder der Royal Family nahmen in der Vergangenheit regelmäßig an der Chelsea Flower Show teil, die jedes Jahr für fünf Tage im Mai im Londoner Stadtteil Chelsea auf einer Fläche von etwa 4,5 Hektar stattfindet. Die Gartenschau hatte am heutigen Montag ihren Auftakt und geht noch bis kommenden Samstag, 27. Mai. Die Veranstaltung wird von der Royal Horticultural Society (RHS) organisiert, ein britischer Verein, der die Gartenkunst fördert.