Prinzessin Kate trug die grüne Kette bei den Earthshot Prize Awards am Freitag in Boston - Prinzessin Diana beim Galadinner 1985 in Australien.

Prinzessin Kate trug bei den Earthshot Prize Awards am Freitag in Boston eine besondere Halskette, die einst Prinzessin Diana gehörte.

Hommage an ihre verstorbene Schwiegermutter: Prinzessin Kate (40) trug bei der Verleihung der Earthshot Prize Awards am Freitag in Boston eine ganz besondere Halskette. Das Smaragd- und Diamantenhalsband gehörte Prinzessin Diana (1961-1997) und war ihr nach der Hochzeit 1981 mit dem heutigen König Charles III. (74) geschenkt worden.

Halskette als Stirnband

Anders als Kate hatte Diana das grüne Schmuckstück unter anderem als Stirnband getragen, wie Bilder von einem Gala-Tanzdinner im Southern Cross Hotel Ende Oktober 1985 in Melbourne, Australien, zeigen. Diane kombinierte den Chocker damals zu einem petrolgrünen One-Shoulder-Satinabendkleid, die neue Prinzessin von Wales, Kate, zu einem leuchtend grünen schulterfreien Kleid von Solace London. Letzteres hatte sie nach den Earthshot-Richtlinien für nachhaltige Mode bei der Verleihplattform für Designerkleider im Vereinigten Königreich, Hurr, gemietet. Bei einem anderen Anlass im Jahr 1993 trug Diana die Kette dann auch am Hals.

Es soll im Übrigen ein Zufall gewesen sein, dass Diana die Kette als Kopfschmuck trug. Als sie versucht habe, diese über den Kopf zu ziehen, um sie am Hals zu tragen, soll das Halsband hängen geblieben sein, so die königliche Biografin Kitty Kelley. Und weil die Kette Diana an der Stirn gefiel, beschloss sie, es den ganzen Abend so zu tragen.

Das Smaragdkollier wurde ursprünglich 1911 von den Ladies of India an Königin Mary (1867-1953) verschenkt. Queen Elizabeth II. (1926-2022) schenkte es Diana nach ihrer Hochzeit mit Charles. Sowohl Kates Ehemann Prinz William (40) als auch dessen Bruder Prinz Harry (38) haben mehrere Schmuckstücke ihrer Mutter geerbt, die sie seitdem an ihre Ehefrauen weitergegeben haben.