Prinzessin Kate hat eine Wohltätigkeitsorganisation in London besucht und Regale mit Weihnachtsgeschenken gefüllt.

Prinzessin Kate (41) hat an diesem Freitag (24. November) Sebby's Corner in Barnet im Norden Londons einen Besuch abgestattet. Vor Ort informierte sie sich laut der britischen Zeitung "The Independent" nicht nur über die Arbeit der Organisation, die Eltern mit dringend benötigten Dingen versorgt, sondern stand den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch helfend zur Seite.

Geschenk mit Bezug zu ihren eigenen Kindern

Gemeinsam mit dem Mitglied der britischen Royals wurde ein Raum weihnachtlich geschmückt und die Regale in dem Zimmer mit Geschenken befüllt. Diese können Familien für Weihnachten als Spende mitnehmen und an die Kinder verteilen. Laut dem US-Magazin "People" brachte Kate auch selbst Geschenke mit: Die Familien können sich über 50 Exemplare des Buches "Die kleine Eule" freuen, das eine junge Eule bei seinem Abenteuer begleitet, seine Angst vor der Dunkelheit zu überwinden.

"Es war so schön, dass sie die Bücher mitgebracht hat. Es ist ein Buch, von dem sie sagte, dass sie es gerne mit ihren Kindern liest", erzählte Bianca Sakol, Gründerin und Geschäftsführerin von Sebby's Corner, im Gespräch mit "People". Die Prinzessin und Mutter von Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) habe sich auch mit einigen der Familien zusammengesetzt und "sich wirklich mit ihnen unterhalten. Sie ist so warmherzig und einfühlsam und gibt ihnen wirklich das Gefühl, sich wohl zu fühlen", fügte Sakol an. "Sie ist sich bewusst, dass sie privilegiert ist, aber sie versucht, dieses Privileg zu nutzen, um das Leben der Menschen zu verbessern."

Laut "The Independent" erklärte die Ehefrau von Prinz William (41) bei ihrem Besuch: "Die Arbeit, die hier geleistet wird, ist so wichtig." Sie seien in vielerlei Hinsicht ein Rettungsanker, "aber sie sind auch versteckt", sagte sie in Bezug auf diese Art von Einrichtungen. "Wir müssen in der Lage sein, diese zu normalisieren und besser sichtbar zu machen."

Prinzessin Kate erschien bei ihrem Besuch in einem schwarzen Rollkragenpullover und einem braunen Rock, zu dem sie einen Taillengürtel und kniehohe Stiefel kombinierte. Ihr Haar ließ sie in leichten Wellen über die Schultern fallen und wählte ein dezentes Make-up.