Trotz der Vorbereitungen für die Krönung widmet sich Kate ihren Projekten. Bei einem Solo-Termin glänzte sie in einem Smart-Casual-Look.

Nur wenige Tage vor der Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai hat Prinzessin Kate (41) noch einen Solo-Termin in Windsor absolviert. Der Besuch bei The Baby Bank war durch und durch eine Herzensangelegenheit für die Frau von Prinz William (40). Denn die gemeinnützige Organisation kümmert sich um die lebensnotwendige Versorgung von Familien in extremer Not - ein Thema, für das sich Kate immer wieder öffentlich einsetzt.

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilte Kate nicht nur zahlreiche Fotos von ihrem Auftritt bei The Baby Bank, sondern ruft auch zu Spenden auf, die notwendig seien und einen "großen Unterschied" machen würden, da "die Anzahl der Empfehlungen jedes Jahr weiter zunimmt".

Kate zeigt: So geht Smart Casual

Bei ihrem Termin strahlte Kate bis über beide Ohren, sprach mit den freiwilligen Helferinnen und half beim Sortieren der gespendete Baby-Artikel. Für ihren Auftritt wählte die 41-Jährige ein zeitloses Smart-Casual-Outfit aus schwarzer Anzughose, weißem Top und beigem Blazer. Dazu trug sie ein paar schwarze Wildleder-Loafer und goldene Creolen.