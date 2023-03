Mit Jeans und Zara-Blazer in den Supermarkt

Prinzessin Kate im legeren Zara-Blazer in einem englischen Supermarkt? Bei ihrem letzten Termin zeigte sich die Royal ganz bodenständig.

Royals zwischen den Gängen eines ganz herkömmlichen Supermarkts? Kaum vorstellbar, wurde aber bei Prinzessin Kates (41) letztem Termin zur Realität. Die Frau von Prinz William (40) besuchte im Rahmen ihrer neuen "Shaping Us"-Kampagne eine Filiale der englischen Supermarktkette "Iceland" in Aylesbury, Buckinghamshire, und zeigte sich bei ihrem Auftritt in einem legeren Look aus Jeans und weißem Blazer. Letzterer stammte aus dem Modehaus Zara und ist hierzulande für 65,95 Euro erhältlich.

Vor einer der vielen Tiefkühltruhen sprach Kate mit dem Vorsitzenden Richard Walker über wichtige Themen, etwa, wie wichtig die frühe Kindheit für die Entwicklung eines Menschen ist und wie Unternehmer Kinder und Jugendliche beim Einstieg ins Berufsleben unterstützen können.

Herzensangelegenheit für Prinzessin Kate

Mit ebenjenen Themen beschäftigt sich Kate bereits seit vielen Jahren. Für ihr "Royal Foundation Centre for Early Childhood", zu dem die Kampagne gehört, besuchte Kate in dieser Woche bereits eine Veranstaltung in London. Dort stellte sie unter anderem eine neue Task Force vor, die sich der frühkindlichen Entwicklung widmen soll.