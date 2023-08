Prinzessin Leonor von Spanien hat am Donnerstag ihre Ausbildung an der spanischen Militärakademie begonnen. So emotional war der Abschied.

Für die spanische Thronfolgerin Prinzessin Leonor (17) beginnt am heutigen Donnerstag der "Ernst des Lebens". Die Tochter von König Felipe VI. (55) und Königin Letizia (50), die im Oktober ihren 18. Geburtstag feiert, startet ihre dreijährige Militärausbildung.

Gegen Mittag wurde die Prinzessin in Begleitung ihrer Eltern und Schwester Sofia (16) an der Militärakademie in Saragossa in Empfang genommen. Fotos zeigen die 17-Jährige mit ihrer Familie, einen Rollkoffer hinter sich herziehend. Felipe VI. ist dabei in Militäruniform gekleidet, Letizia im lässigen beigefarbenen Zweiteiler. Leonor trägt eine luftige weiße Hose mit klassischer hellblauer Bluse, Sofia eine weiße Jeans mit grüner Rüschenbluse. Zum Abschied wurde sie von Schwester Sofia und Mutter Letizia fest umarmt.

Prinzessin Leonor ist "ein wenig nervös"

Laut Medienberichten erklärte sie gegenüber Reportern, dabei "große Vorfreude" zu verspüren, aber auch "ein wenig nervös" zu sein. "Die ersten Tage werden hart sein, aber sie wird sie mit Mühe und Geduld bestehen", wird ihr Vater, König Felipe VI., von Medien zitiert.

Prinzessin Leonor erwartet ein Jahr Militärausbildung in Saragossa, anschließend ein Jahr Training an der Marineschule und zuletzt eine Ausbildung bei der spanischen Luftwaffe. Im Juli schloss die 17 Jahre alte Thronfolgerin ihre Schulausbildung am UWC Atlantic College in Wales ab.