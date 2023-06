Offenbar mehr Aufwand als gedacht: Prinzessin Madeleine muss sich noch gedulden mit dem Umzug nach Schweden. Er wurde auf 2024 verschoben.

Als der Königshof von Schweden im März die frohe Botschaft verkündete, Prinzessin Madeleine (41) werde zusammen mit ihrer Familie von Florida zurück nach Schweden ziehen, wurde wohl der Aufwand, der mit einem Umzug verbunden ist, etwas unterschätzt. Nun sieht es ganz so aus, als müssten sich König Carl XVI. Gustaf (77) und Königin Silvia (79) noch einige Zeit gedulden, bis sie ihre jüngste Tochter zusammen mit Ehemann Chris O'Neill (49) und den drei Kindern Leonore (9), Nicolas (8) und Adrienne (5) dauerhaft vor Ort um sich haben.

Umzug auf 2024 verschoben

Die Leiterin der königlichen Informationsabteilung Margareta Thorgren sagte dem schwedischen Nachrichtenportal "Expressen" zum aktuellen Stand der Umzugspläne: "Nach mir vorliegenden Informationen wird er auf 2024 verschoben." Der Plan sehe aber noch immer vor, dass die Familie aus den USA nach Schweden umziehe.

Aber was ist nun der Grund dafür, dass der Umzug nicht wie geplant schon diesen Herbst stattfindet? "Es ist einfach so, dass die Zeit für die Familie, mit allem, was ein Umzug mit sich bringt, etwas zu kurz war", wird die Sprecherin zitiert. Weiter äußerte sie sich nicht zu den Gründen für die Verzögerung. Allerdings bestätigte sie, dass Prinzessin Leonore, Prinz Nicolas und Prinzessin Adrienne im Herbst die Schule beziehungsweise Vorschule in den USA besuchen werden.

Sommer in Schweden statt Kisten schleppen

Doch obwohl der Umzug von Prinzessin Madeleine und ihrer Familie jetzt zeitlich nach hinten rückt, heißt das nicht, dass man in Schweden auf sie verzichten muss. Denn Thorgren zufolge planen die Fünf den Sommer in Madeleines Heimatland zu verbringen. Die perfekte Einstimmung auf den anstehenden Umzug?

Die Basis für den neuen Lebensmittelpunkt steht offenbar seit März bereits fest. In einer offiziellen Mitteilung hatte das Königshaus vor einigen Monaten verkündet: "Ihre königliche Hoheit Prinzessin Madeleine und Mr. Christopher O'Neill werden gemeinsam mit ihren Kindern im August 2023 nach Stockholm ziehen." Die Familie werde dauerhaft ein Apartment in den königlichen Stallungen in der schwedischen Hauptstadt bewohnen.

Der letzte Umzug der Familie liegt circa fünf Jahre zurück: Im Sommer 2018 verließ Madeleine zusammen mit ihrer kleinen Familie ihre Wahlheimat London, um nach Florida umzusiedeln. Ihren Ehemann Chris O'Neil hatte sie während ihrer Zeit in New York kennengelernt, wo auch im Jahr 2014 Leonore, die erste Tochter des Paares, zur Welt kam.