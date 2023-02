Nach den heftigen Erdbeben in der Türkei und in Syrien ändern mehrere deutsche Sender am Montagabend ihr Programm.

Verheerende Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet haben bisher mindestens 2.300 Menschen das Leben gekostet. Die schlimme Lage vor Ort und die Bemühungen von Hilfsorganisationen werden am Montagabend Thema mehrerer Sondersendungen im deutschen Fernsehen sein.

Bereits um 19:20 Uhr zeigt das ZDF ein "ZDF spezial" unter dem Titel "Erdbeben in der Türkei und Syrien - Viele Tote und Verletzte". Der Sender und Moderatorin Antje Pieper (54) blicken in rund 20 Minuten unter anderem auf die aktuelle Lage und möchten die Arbeit der Hilfsorganisationen vor Ort beleuchten. Auch im "heute journal" (ab 21:45 Uhr) mit Marietta Slomka (53) und im "heute journal update" (ab 23:50 Uhr) mit Nazan Gökdemir (42) wird es unter anderem um die Erdbeben gehen. Dazwischen läuft etwa um 20:15 Uhr regulär der Krimi "Die Toten vom Bodensee - Nemesis".

Neues Thema für "hart aber fair"

Das Erste ändert derweil deutlich das Programm. Ab 20:15 Uhr zeigt der Sender zunächst einen "Brennpunkt: Erdbebenkatastrophe in Türkei und Syrien", durch den Christian Nitsche (51) als Moderator führt. In Gesprächen und Reportagen soll es unter anderem um schwierige Bedingungen bei der Bergung von Opfern in Syrien gehen. Und es soll die Frage beantwortet werden: "Wie effektiv kann die Hilfe sein, was wird benötigt?"

Zudem wird "hart aber fair" auf 20:35 Uhr vorverlegt. Moderator Louis Klamroth (33) begrüßt zum Thema "Das Erdbeben in Syrien und der Türkei: Wie können wir helfen?" unter anderem Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar (63) und Gerd Friedsam, den Leiter des Technischen Hilfswerks (THW). Zudem soll etwa auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (57) zugeschaltet werden. Im Mittelpunkt stehen die Fragen: "Wie rasch kommt jetzt die Hilfe dort an, was können wir für die Opfer vor Ort tun? Und wie stehen wir den vielen Menschen hier bei, die Verwandte und Freunde im Beben-Gebiet haben?"

Um 21:35 Uhr wird Caren Miosga (53) durch die Tagesthemen führen. "Wider den tierischen Ernst 2023", die Festsitzung des Aachener Karnevalsvereins, wird daher nicht wie zuvor geplant um 20:15 Uhr, sondern ab 22:10 Uhr gezeigt.

Auch RTL plant kurzfristig eine Sondersendung. Der Sender zeigt ab 20:15 Uhr ein rund fünfzehnminütiges "RTL Aktuell Spezial: Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien". Moderator Maik Meuser (46) wird darin mit Experten, Reportern und Hilfsorganisationen über die aktuelle Lage sprechen. "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch (66) ist dann ab 20:30 Uhr zu sehen.