Für die Schweizer Moderatorin Adela Smajic ist "Promi Big Brother" vorbei, sie musste die Show an Tag 16 verlassen. Intime Einblicke gab es unterdessen für Emmy Russ.

Bei "Promi Big Brother" ist der nächste Bewohner rausgeflogen. Dieses Mal erwischte es Moderatorin Adela Smajic, die zusammen mit Werner Hansch auf der Abschussliste stand. Die 27-Jährige war froh, den TV-Knast verlassen zu können. Am meisten habe sie ihre Freunde und ihre gewohnte Umgebung vermisst, sagte die Schweizerin nach ihrem Auszug. "Und es gab so wenig Schokolade. Ich habe Schoki vermisst."

Unterdessen kämpfte Emmy Russ mit zu viel intimen Einblicken. Von außen beobachtete sie den im Whirlpool sitzenden Sascha Heyna, der sich in einer zu knappen Badehose zeigte. "Ich muss aufpassen, diese Hose ist viel zu klein, sorry", erklärte er, nachdem Emmy das erblickt hatte, "was sie nicht sehen" wollte. Sascha blieb dagegen ganz entspannt: "Das wird nicht das erste Mal gewesen sein, dass sie so etwas sieht."

"Ich dachte nicht, dass ich das sehen werde, was ich gesehen habe"

Emmy sah ungewollt aber noch einiges mehr. Aaron Königs lüftete versehentlich seinen Bademantel beim Umziehen etwas zu weit - vor den Augen der 21-Jährigen, die zuvor schon ins Bad geplatzt war, in dem Werner Hansch nackt stand. "Ich dachte nicht, dass ich das sehen werde, was ich gesehen habe", sagte sie anschließend. Und fügte hinzu: "Es war schon krass. Eine neue Erfahrung."

Diese Kandidaten sind weiterhin bei "Promi Big Brother" dabei:

Aaron Königs

Werner Hansch

Simone Mecky-Ballack

Katy Bähm

Ramin Abtin

Ikke Hüftgold

Kathy Kelly

Emmy Russ

Mischa Mayer

Sascha Heyna