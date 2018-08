So langsam merkt man, dass das Ende der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother" immer näher rückt. Der Ton unter den Bewohnern wird rauer und die Truppe wird immer kleiner. Cora Schumacher (41) wird im großen Finale am kommenden Freitag, ab 20:15 Uhr, allerdings nicht mehr als aktive Kandidatin dabei sein. Die Zuschauer wählten sie am Dienstag aus der Sendung. Wenigstens muss sie nun ihre Zeit nicht mehr auf der kargen "Baustelle" verbringen, auf die zu Beginn der Folge alle Teilnehmer bis zum Ende der Show geschickt wurden - denn der "Big Brother" schloss live den Luxusbereich.

Alphonso eckt an

Was ist nur mit Alphonso Williams (56) los? Der "DSDS"-Sieger galt bisher als eine Art Gute-Laune-Onkel unter den Bewohnern, doch die Zeit im Haus scheint ihm so langsam aufs Gemüt zu schlagen. Als beleidigte Leberwurst verbrachte er den Rest der Nacht alleine am Lagerfeuer, nachdem er sich in der Montagsfolge mit Umut Kekilli (34) gestritten hatte. Der Ex-Fußballer hielt es für "doch eher uncool und respektlos", dass Alphonso ihn ständig mit einem falschen Namen angesprochen hatte. Das verriet Umut nach seinem Auszug der Nachrichtenagentur spot on news.

"Ich habe ihn schließlich auch mit Vornamen angesprochen und er die anderen Bewohner auch - nur mich nicht. Ich habe ihm das hundertmal gesagt, aber wenn er beim Auszug immer noch nicht meinen Namen kennt, dann heißt das, dass er mich nicht ernst nimmt. Das finde ich einfach nicht nett und das habe ich ihm auch gesagt", erklärte er. Ähnlich sahen das auch Johannes Haller (30) und Daniel Völz (33), die noch im Haus sind. Model Johannes war überrascht von der Sturheit von Alphonso und der Ex-"Bachelor" wollte bei der nächsten Entscheidung an diese "andere Seite" des Sängers denken. "Ich hab' immer gesagt, die Fassade wird bröckeln", urteilte Chethrin Schulze (26).

Doch damit nicht genug: Auch mit Chethrin hatte Alphonso offenbar ein Hühnchen zu rupfen. Er nahm sich das TV-Sternchen zur Seite und redete Tacheles. "Du hast gesagt, du wolltest dieses Schlampen-Image von dir wegkriegen. Aber dann gehst du rüber, du springst in diesen Whirlpool rein mit Pascal und Daniel", erzählte der Sänger. Da sei "das Luder" wieder rausgekommen. "Du warst eine Schlampe", resümierte er. "Sowas von 'nem Menschen zu hören, der mich nicht kennt...", zeigte sich Chethrin fassungslos. Wenn ihre beste Freundin ihr etwas derartiges sage, sei das kein Ding, aber von Alphonso sei das etwas anderes. "Mit der Schlampe, das hat mich so schockiert", erzählte sie später. "Ich bin gerade richtig geflasht, dass man solche Sachen äußert, obwohl man den Menschen gar nicht richtig kennt." So etwas sage und mache man einfach nicht. Alphonso könne ihrer Meinung nach auf eine "ganz fiese Art und Weise" manipulieren.

Burger und Alpträume

Eine Challenge ermöglichte Alphonso, Daniel, Johannes und Chethrin die Erfüllung eines Traumes. Sie sollten mehrere Kisten öffnen, an denen unzählige Schlösser hingen. Die "Baustellen"-Bewohner fanden die passenden Schlüssel und verdienten sich damit fünf Münzen, aber erst nachdem der Sänger Chethrin mit einem "Du bist und bleibst blond" beleidigt hatte. Zusammen mit ein paar gesparten Münzen konnten sich die Vier ein Burger-Menü leisten, das aus einem doppelten Cheeseburger, einem Haufen Pommes und einer Flasche Cola bestand. "Ich konnte es irgendwie gar nicht fassen, als der Burger dann vor mir stand", schwärmte Daniel. "Schon geil", konnte Johannes beipflichten.

Die letzten Nächte waren für Katja Krasavice (22, "Dicke Lippen") unterdessen ein Alptraum. Die YouTuberin erzählte, dass sie ständig davon träume, dass ihre Mutter nach "Promi Big Brother" womöglich sauer auf sie sei. Ihre Mama sei der wichtigste Mensch im Leben von Katja, warum sie sich durchaus gewisse Sorgen mache. Katja habe ein ähnlich schlechtes Gefühl im Bauch, wie an dem Tag, an dem sich ihr Bruder das Leben genommen habe, erzählte sie. Das war damals aber nicht der erste Schicksalsschlag für Katja. Zuvor hatte ihr erster Bruder seinen Kampf mit dem Krebs verloren. "Das prägt einen fürs ganze Leben", meinte auch Silvia Wollny (53).

Die etwas andere "Ladies Night"

Weil nur noch drei Männer aber vier Frauen im Haus waren, rief der "Big Brother" eine "Ladies Night" aus. Dass dies in der Show nicht eine fette Party bedeuten würde, konnten sich Fans des Formats bereits denken. Stattdessen standen am Dienstag nur Frauen für die Rauswahl zur Verfügung - und die Männer waren sicher. Zuvor gab es jedoch abermals ein Live-Spiel.

Zum Duell traten Silvia und Alphonso an. Verkleidet als Hühner, sollten sie Eier zu ihrem Nest bringen. Auf einer extrem rutschigen Bahn konnten sie sich jedoch nur langsam bewegen - und die beiden mussten auch noch schwingenden Säcken ausweichen. Alphonso ging nach drei Minuten als knapper Sieger hervor und erhielt als Belohnung einen besonderen Vorteil: Die Nominierungsstimme des 56-Jährigen zählte am Dienstag doppelt.

Bei den Nominierungen schossen sich die Bewohner auf Chethrin ein. Vier der Kandidaten wählten das TV-Sternchen. Neben ihr wurde Cora den Zuschauern zur Wahl gestellt. "Ich hab' halt im Gefühl, dass ich heute gehen werde", hatte Chethrin bereits tagsüber traurig gemeint. Das Fernsehpublikum rettete sie allerdings zum mittlerweile dritten Mal.