Das Warten hat bald ein Ende: Am Freitag, 17. August (20:15 Uhr, Sat.1) beginnt die sechste Staffel von "Promi Big Brother". Gerüchte um mögliche Kandidaten gab es schon einige, nun hat der Sender die ersten drei Bewohner offiziell bekanntgegeben: Es handelt sich um zwei Ladys und einen Herrn.

Keine unbekannten Gesichter

"DSDS"-Sieger Alphonso Williams (56, "Everything Changes") wurde bereits im Vorfeld der offiziellen Bestätigung als heißer Anwärter auf einen Platz im "Promi Big Brother"-Haus gehandelt. "Für mich ist Big Brother eine Person, die erstmal versucht, das Beste aus dir rauszuholen und dich gleichzeitig an deine Grenzen zu bringen", freut sich der 56-Jährige. Dem Zusammenleben mit den anderen Promis blickt er gelassen entgegen: "Das ist wie in einer Familie, da ist man auch 24 Stunden zusammen. Ich bin ja Familienmensch und da gibt es immer Sachen, die gut laufen und Dinge, die einen völlig aus der Bahn werfen."

Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (55) kennen Soap-Fans aus dem "Marienhof". Sie spielte viele Jahre die Rolle der Sandra Behrens. Auch in einigen "Tatort"-Produktionen war sie zu sehen. Sie macht's wegen dem Geld: "Ich kann mir mein Leben schon leisten, aber so ein Luxus-Ding wie eine Alters-WG am Strand irgendwann wäre schon toll. Und schöne, große Urlaube sind nicht drin." Sie beschreibt sich als "wahnsinnig gesellig, sehr laut" und außerdem rede sie "sehr viel". Allerdings brauche sie auch einen Rückzugsort - Fehlanzeige im "PBB"-Haus. "Ich bin gespannt, wie ich darauf reagiere", sagt die 55-Jährige.

Katja Krasavice (21) ist YouTuberin, Sat.1 bezeichnet sie als "Internet-Phänomen". Kamerascheu ist die 21-Jährige nicht, doch sie habe gerne die Kontrolle. "Ich bin ein Mensch, der gerne vorher weiß, was auf ihn zukommt. Das weiß ich bei 'Promi Big Brother' nicht. [...] Das ist eine Herausforderung für mich und wird sicher anstrengend", erklärt sie. Würde sie auf ein heißes Techtelmechtel vor den Kameras eingehen? "Wenn mir jemand gefällt, weiß man nie, was passiert", kokettiert sie. Und schiebt lachend hinterher: "Ich glaube, ich befriedige mich einfach die ganze Zeit selbst."