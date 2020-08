Nach zwei freiwilligen Abgängen sind Plätze im "Promi Big Brother"-Haus frei. Eine Nachrückerin steht bereits fest.

Jenny Frankhauser (27) und Senay Gueler (44) haben das "Promi Big Brother"-Haus freiwillig verlassen. Sat.1 möchte die freigewordenen Plätze nicht leer lassen. Wie der Sender auf seiner Webseite berichtet, steht bereits eine Nachrückerin fest: Alessia-Millane Herren (18), Tochter von Ballermann-Sänger Willi Herren (45), wird in die "PBB"-Märchenwelt ziehen.

"Ich finde diese Spiele und Matches total interessant und dass man mit so vielen fremden Leuten unter einem Dach lebt. Das ist krass", erklärt Alessia Herren im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Bereits an diesem Freitag wird Herren in der Live-Show (20:15 Uhr, live in Sat.1 und auf Joyn) ins Haus einziehen. 2017 nahm ihr Vater Willi Herren an dem Format teil. "Ich darf jetzt genau das auch mal erleben, was mein Vater erlebt hat. Dann bin ich seiner Arbeit und seinem Beruf total nah. Das ist für mich richtig schön", erklärt die 18-Jährige. Mit einer Bewohnerin könnte Herren aneinandergeraten: In der TV-Show "Ab ins Kloster" (kabel eins) flogen zwischen ihr und Emmy Russ (21) die Fetzen. "Wir haben uns privat ein wenig gestritten, mal gucken wie das bei 'Promi Big Brother' weitergeht. Entweder wir klären das oder wir streiten uns weiter", sagt Herren.

Auch Willi Herren hat sich zum Einzug seiner Tochter geäußert: "Ich finde das natürlich spannend, habe davon selbst erst recht spät erfahren. Ich war auf Dreharbeiten." Seine Tochter habe sich das alles selbst organisiert, habe aber immer gesagt, dass sie noch das "Go" ihres Vaters brauche. "Das habe ich ihr direkt per Voicemail ins Hotel schicken lassen. Ich bin schließlich sehr stolz auf meine Tochter, ob daheim oder jetzt im TV. Es wird jedenfalls sehr, sehr aufregend."

Zieht auch diese prominente Dame ein?

Frankhauser hatte sich dazu entschieden, nach einem Regelbruch die Schuld auf sich zu nehmen und das Haus freiwillig zu verlassen, um so womöglich das Aus ihrer Mitstreiterin Elene Lucia Ameur (26) zu verhindern. Gueler verließ zuvor den TV-Container: "Ich merke, wie ich hier zu einem schlechten Menschen werde. [...] Irgendwas stirbt in mir hier drin", erklärte er dem "Big Brother" unter anderem und zog aus.

Die "Bild" berichtete am vergangenen Donnerstag, dass Britta Assauer (52), die ehemalige Frau des Anfang 2019 verstorbenen Fußball-Urgesteins Rudi Assauer, sich für einen Einzug bei "PBB" beworben habe, denn sie wolle demnach Container-Bewohner Werner Hansch (81) die Meinung sagen. Ob sie wirklich nachrücken wird, ist bisher nicht bekannt.