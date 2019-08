Alles wieder vorbei: Am Freitagabend ist die diesjährige Staffel von "Promi Big Brother" zu Ende gegangen. "GNTM"-Kandidatin Theresia (27), Ex-"Köln 50667"-Darstellerin Janine Pink (32), Dschungelkönig Joey Heindle (26) und "Love Island"-Frauenschwarm Tobi Wegener (26) kämpften in den finalen Stunden darum, wer als letzter den Container verlassen und 100.000 Euro mit nach Hause nehmen wird. In diesem Jahr ging schließlich Janine Pink als Siegerin hervor.

Zunächst galt es allerdings rund drei Stunden an abendlichem TV-Programm zu füllen, bevor die Gewinnerin verkündet werden konnte. Und gleich zu Beginn sollte es emotional werden. Sat.1 zeigte zunächst eine Challenge vom Vortag, bei der der am Donnerstag ausgeschiedene Almklausi (49) noch dabei war. Die Truppe sollte kleine Bälle von einem Gefäß auf ein anderes befördern. So konnte jeder individuell persönliche Gegenstände erspielen. Während Janine und Theresia leer ausgingen, durften sich Almklausi, Tobi und Joey über Fotos von Familie, Patenkind und Freundin freuen. Joey heulte beim Anblick des Bildes seiner Ramona wie ein Schlosshund und erklärte: "Ich werde Dich heiraten, hast Du gehört? Dich werd' ich heiraten! Das verspreche ich Dir."

Eine rauschende Feier

Nachdem die vier Finalisten feststanden, veranstaltete der Big Brother für die restlichen Bewohner eine rauschende Party mit Luftballons, Konfetti, Sektchen, schiefem Gesang und ungelenken Tanzeinlagen. "Macht mich voll emotional die Scheiße", erklärte Joey während einer Art Liebeserklärung an seinen Bro Tobi. Jener legte für seine neue Freundin Janine noch eine kleine Stripeinlage hin, bevor sie ihn angeheitert mit saurer Sahne einrieb. Die Krönung: Am Freitagmorgen gab es für alle einen frischen Erdbeerkuchen.

Wie in den vorangegangenen Staffeln sollten die vier Finalisten am letzten Tag ihre Lebenslinien aufzeichnen. Joey gab sich kreativ und sprach über sein ultimatives Ziel: eine glückliche Familie mit seiner Ramona. Er sei "ein absoluter Mensch der Liebe". Janine fand mit "Köln 50667" ihren absoluten Traumjob, danach folgte allerdings ein Tief dank mehrerer gescheiterter Beziehungen. Doch die Zukunft sieht positiv aus: "Jetzt hab' ich den Tobi gefunden, jetzt geht's aber richtig steil bergauf." Auch Tobis größte Hoffnung sei es, "dass ich glücklich mit Janine werde, dass wir zusammenbleiben und dass alles 'ne positive Zukunft wird." Für Theresia gebe es künftig ebenso "keinen Schmerz, da gibt es nur bunte Farben" - vor allem wegen ihres Mannes Thomas.

Zeit für den Abschied

Diesen durfte Theresia schon sehr bald wiedersehen, denn sie wurde von den Zuschauern als erste Kandidatin rausgewählt. Erst mal draußen, erklärte sie, was sie besonders vermisst habe: "Handy und so, das war mir alles gleichgültig." Vor allem Thomas, den sie kurz darauf in die Arme schloss, und ihre Freunde hätten ihr gefehlt. Nach einer kurzen Camping-Live-Challenge, die Joey für sich entscheiden konnte, musste dann auch Tobi seine Sachen packen. "Der dritte Platz ist super", meinte er nach dem Auszug und freute sich darüber, so weit gekommen zu sein.

In zwei kurzen Reden sollten Joey und Janine daraufhin die Zuschauer vor dem Fernseher noch einmal zum Anrufen animieren. "Ich komm' mir vor wie die Merkel, is' Wahnsinn", erklärte der Sänger, der Familie, Fans und Freunden dankte. "Eigentlich hab' ich ja schon gewonnen mit Tobi", meinte Janine. "Da isser, der Colgate-Man. Das ist wirklich mein Hauptgewinn hier drinnen." Nach der Vorstellung griff Janine dann zu einem Glas Nutella und einer Banane, um die Nerven zu beruhigen.

Trotzdem waren sie und Joey kräftig aufgeregt, als der Big Brother die Entscheidung verkündete. Während Janine sich an Wassereis und Kräuterbutter klammerte, flossen bei Joey wieder einmal fast die Tränchen. 53,2 Prozent der Anrufer hatten sich schließlich für Janine Pink als Siegerin entschieden, die ihr Glück kaum fassen konnte. "Was ist denn mit euch nur los? Ihr seid so krass da draußen", feierte sie ihre Fans. "Ich brauch erst mal 'ne Woche, um klarzukommen wieder." Zuletzt machte der Big Brother das Licht aus, aber nicht für immer. Auch 2020 wird es wieder eine Staffel von "Promi Big Brother" geben.