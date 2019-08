Tag vier bei "Promi Big Brother" und der drohende Lagerkoller rückt offenbar immer näher. Wegen Nichtigkeiten herrschte teils nicht nur miese Stimmung, ein paar Bewohner schienen sich auch besonders gegen Dschungelkönig Joey Heindle (26) und "Bachelor"-Finalistin Eva Benetatou (27) zu verbünden. Sowohl bei Eva als auch bei Joey flossen die Tränen, aber insbesondere der Sänger zeigte sich äußerst mitgenommen.

Mobbing im Zeltlager?

Über den Tag hinweg ließen sich besonders "Big Brother"-Legende Zlatko Trpkovski (43) und Ginger Costello Wollersheim (33) immer wieder über Joey aus. "Ich denk' Joey ist nicht so unschuldig, wie er tut", meinte Ginger. Der Sänger sei "gewieft" vor den Kameras, pflichtete Zlatko bei.

"Wenn es so weiter geht, dann pack' ich meinen Koffer und fahr nach Hause", drohte Joey schließlich. Er wolle bei den Psychospielchen nicht weiter mitmachen - und dabei habe er sich gar nichts vorzuwerfen, denn "ich versuch' echt alle von meinem ganzen Herzen zu behandeln." Er hasse den unnötigen Streit und die Diskussionen.

Auch sonst lagen die Nerven schon recht blank. Zusammen mit Zlatko und Gina schoss sich YouTuber Chris Manazidis (32) auf Eva ein, die seit Tagen mit einer Verstopfung zu kämpfen hat. Er fragte sich lautstark: "Will die uns für dumm verkaufen hier?" Und auch gegenüber TV-Detektiv Jürgen Trovato (57) wurde er wütend, als dieser am Montag das Live-Match abgebrochen hatte. Von Eva, Ginger und Almklausi (49) bekam er jedoch Beistand in der teils ohrenbetäubenden Diskussion.

Besonders spektakulär vergeigten Jürgen und Ginger eine Challenge, mit der sie Münzen für das Zeltlager erspielen hätten können. Sie sollten innerhalb weniger Minuten siebzehn Wörter buchstabieren. Bei dem Begriff "aggressiv" taten sie sich dermaßen schwer, dass sie schlussendlich nur zwei Wörter korrekt buchstabieren konnten.

Ein bisschen Liebe

Doch es gab auch harmonischere Momente - besonders im Luxuscamp. Joey wollte von Promi-Hellseherin Lilo von Kiesenwetter (65) wissen, ob sie sich in ihrem Alter noch Liebeleien mit einem Mann vorstellen könne. Ihre souveräne Antwort: "Hör' mal, bin ich tot?" Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Joey angeblich geglaubt, dass man irgendwann "nur noch Sex mit dem Herzen" habe. Ex-"Köln 50667"-Darstellerin Janine Pink (32) konnte Lilo beipflichten: "Meine Oma, die ist auch nicht stillgelegt."

Die beiden unterhielten sich später auch über die womöglich aufkeimende Liebesbeziehung von Janine und "Love Island"-Frauenschwarm Tobi Wegener (26). Janine musste allerdings gestehen, dass sie noch nicht so genau wisse, wo das Ganze mit ihr und Tobi hinführen könne. Sie habe eine "Schutzmauer" um sich herum aufgebaut, weil sie bei Männern schon so oft "auf die Fresse gefallen" sei.

Schauspielerin Sylvia Leifheit (43) sollte schließlich zusammen mit den anderen Mädels aus dem Zeltlager zum Live-Match antreten. Sylvia sollte einen Wohnwagenanhänger einparken, während die anderen ihr bei der Navigation helfen sollten. Die zur Verfügung stehenden sechs Minuten für die Aufgabe reichten allerdings nicht aus.

Zuletzt mussten Lager und Zuschauer bestimmen, welche Promis die Seiten wechseln sollen. Das Zeltlager durfte erstmals einen Luxuscamper auswählen. Sie entschieden sich für Tobi, der die Gruppe stärken sollte. Janine konnte diese Entscheidung überhaupt nicht verstehen und wollte sogar zusammen mit ihm das Lager wechseln, was der Big Brother allerdings nicht erlaubte. Daraufhin sollten die Zuschauer einen Kandidaten in den Luxusbereich wählen, was zu einer überraschenden Wendung führte. Das TV-Publikum schickte Tobi direkt nach wenigen Minuten zurück zu Janine.