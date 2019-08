"Willkommen zuhause, Zlatko!", begrüßt der Sender seinen bis dato prominentesten Teilnehmer in der neuen "Promi Big Brother"-Staffel (Sat.1) in einem kurzen Video-Clip. Gemeint ist kein Geringerer als der ehemalige Kult-Kandidat Zlatko Trpkovski (43) aus der allerersten "Big Brother"-Staffel, die im Jahr 2000 für Furore sorgte.

Zusammen mit dem heutigen Ballermann-Star Jürgen Milski (55) bildete er damals das Container-Dreamteam der Auftaktstaffel. Während Milski Zweiter (102 Tage) wurde, musste Zlatko das Haus bereits nach 41 Tagen verlassen. Der Automechaniker brachte danach ein Album und einige Singles heraus und verabschiedete sich dann aus der Öffentlichkeit... bis zum heutigen Abend.

"Ich arbeite in meinem alten Beruf: Autos schrauben", erklärt er im Interview mit der "Bild"-Zeitung, was er nach der TV-Karriere gemacht hat. "Ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich wieder mache", sagt er weiter über die "PBB"-Teilnahme. Warum er nun ins Rampenlicht zurückkehrt, hat einen simplen Grund: "Geld!", so Zlatko.

Für Jürgen Milski ist das keine Überraschung. "Ich wusste, wenn jemand mit der richtigen Summe um die Ecke kommt, wird man ihn irgendwann mal wieder im TV sehen. Was ich auch absolut verstehen kann", erklärte er auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news, nachdem ein Gerücht um Zlatkos Teilnahme am Dienstag aufgekommen war.

Wie viele frühere Zlatko-Fans könne es auch der 55-Jährige kaum erwarten, ihn wieder im TV-Knast zu sehen. "Ich freue mich sehr darauf, ihn an alter Wirkungsstätte wieder zu erleben! Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung er sich in den letzten 18 Jahren entwickelt hat!" Die beiden haben sich seit 18 Jahren nicht mehr gesehen. "Ich glaube, er wird sehr polarisieren und hat das Zeug dazu, wieder zum Publikumsliebling zu werden", meint Milski - der für eine Teilnahme übrigens nicht angefragt wurde.

Das sind die Kandidaten

Mit Zlatko sind für die neue "PBB"-Staffel nun zwölf Kandidaten bekannt: Partyschlagersänger Almklausi ist der andere Neuzugang. Bereits bestätigt waren: Schauspielerin Sylvia Leifheit, Ex-"GNTM"-Kandidatin Theresia Behrend Fischer, Ex-Dschungelkönig Joey Heindle, "Köln 50667"-Star Janine Pink, Ginger Costello-Wollersheim, Ex-"Bachelor"-Finalistin Eva Benetatou, Promi-Hellseherin Lilo von Kiesenwetter, Ex-"Love Island"-Kandidat Tobias Wegener, Jürgen Trovato aus der RTL-Dokusoap "Die Trovatos - Detektive decken auf" und YouTube-Star Chris "Killadigga" Manazidis.

Die erste Folge und damit der Einzug wird am heutigen Freitag, den 9. August, um 20:15 Uhr live in Sat.1 gezeigt. Ab Folge zwei wird die Show täglich um 22:15 Uhr ausgestrahlt. Das große Finale steigt in Folge 15 (23. August) wiederum um 20:15 Uhr.