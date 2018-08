Der Streit zwischen Silvia Wollny (53) und Sophia Vegas (30) kam auch am vierten Tag von " Promi Big Brother" nicht zur Ruhe. Kaum war der Rollladen zwischen "Baustelle" und "Villa" hochgezogen, ging Wollny direkt zum Angriff über: "Ich freue mich ja, dass du Mutter wirst, aber wie kannst du das so öffentlich erzählen? Brauchst du Promo?", fragte die 53-Jährige und legte im Interviewzimmer ordentlich nach: "Das ist doch asozial", schimpfte Wollny. Und weiter: "Sie setzt ihr Baby mit aufs Spiel. Das macht mich wütend."

Klar, dass Sophia Vegas genervt ist. Mit TV-Sternchen Chethrin Schulze (26) und YouTuberin Katja Krasavice (22) zog sie sich zurück und sprach über die üble Stimmung auf der "Baustelle". In der Abgeschiedenheit des Bauwagens lästerten die Drei drauflos: "Die Situation mit der Wollny. Ich habe mich so ausgeliefert gefühlt", sagte Sophia mit zitternder Stimme. "Sie fragt noch nicht mal nach den Hintergründen. Sie versucht noch nicht mal, zu verstehen. Für sie ist alles nur Marketing. Für sie ist überhaupt nicht real, was wir hier leisten. Sie soll sich nicht in mein wundervolles Leben einmischen und sich mit ihrem Scheiß-Leben heraushalten. Ich glaube, die ist abgrundtief unglücklich", so Vegas.

Die Stimmung ist am Tiefpunkt

Das Trio überlegt im nächsten Schritt, wie es wohl sein wäre, wenn Silvia auf die " Baustelle" ziehen muss. "Und so jemandem wollt ihr euren Schlafsack geben? Wollt ihr wirklich, dass sie den vollstinkt und vollschwitzt? Sie hat den Wischmop bevorzugt. Warum soll man es ihr hier noch einfacher machen, wenn sie so scheiße ist? Soll sie doch auf ihrem Wischmop schlafen!", polterte Vegas.

Und natürlich kam es, wie es kommen musste: Silvia Wollny wurde auf die "Baustelle" gewählt, was die Stimmung nicht besser machte. Model Johannes Haller wollte schlichten, schließlich geht es auf der "Baustelle" um Teamwork. Das passte Vegas gar nicht, die Haller zur Seite nahm und ihm ihre Meinung geigte. Doch der zeigte sich uneinsichtig: "Du bist total stur", warf er Vegas an den Kopf. Damit war auch Haller zunächst unten durch.

Emotionale Beichte von Schulze

Der Streit zwischen Vegas und Wollny war selbst in der "Villa" ein großes Thema und wurde rege diskutiert. Doch für ein größeres Gefühlsbeben sorgte die Beichte von Chethrin Schulze bei Gute-Laune-Garant Alphonso Williams (56). Dieser weinte im Interviewzimmer, weil Schulze ihm von ihrer schweren Kindheit berichtet hatte: "Meine Mutter ist abgehauen, von heute auf morgen. Zwischen meinen Eltern war es immer sehr schwierig", gestand Chethrin gegenüber Alphonso. "

Ich habe auch unter deren Beziehung gelitten", so Schulze weiter "Nach außen war das immer die heile Welt, aber zu Hause war es immer die Hölle. Nur Streit. Immer Streit, nur Stress. Dann war ich einmal bei meiner Freundin und habe mit meiner Mama telefoniert. Ich bin weg, sagte sie. Dann ging der Psychoterror los. Papa sagte immer, die böse Mama und du bist, wie deine Mutter. Auf einmal hast du gar keinen mehr, ich war auf einmal alleine. Ich habe sie gehasst, denn sie haben meine Welt in dem Moment zerstört", beichtete Schulze.

Beim Duell des Tages geht es um alles

Beim Duell des Tages ging es dann um alles. Würde das Team "Baustelle" gewinnen, würden alle Mitbewohner mit in die "Villa" ziehen. Bei Team "Villa" ging es um die Erhaltung des Status quo. Für die "Villa" traten Nicole Belstler-Boettcher (55) und Chethrin Schulze an, für die "Baustelle" Katja Krasavice und Cora Schumacher (41). Beide Duos mussten freischwimmende Matten über einem Swimming-Pool überqueren. Für jede geschaffte Matte gab es einen Punkt. Bei dem Spiel zeigten beide Teams viel Einsatz. Doch am Ende setzten sich - wie von "Big Brother" beabsichtigt - halb nackt und patsch nass Katja Krasavice und Cora Schumacher mit 11: 4 durch. Damit zogen alle Bewohner aus der "Baustelle" in die "Villa" und genossen nach dem klaren Triumph noch etwas Luxus...

Dann durften die neuen "Villa"-Bewohner noch einen "Baustellen"-Bewohner in den Luxus wählen. Relativ einstimmig fiel die Wahl auf Hellseher Mike Shiva (54). Im Gegenzug wählten die Zuschauer Silvia Wollny zurück auf die "Baustelle" - was Sophia Vegas stillschweigend zur Kenntnis nahm...