Was können wir noch gegen die Massentierhaltung tun?

Ich finde es wichtig, dass weniger Fleisch gegessen wird und verzichte selber auf Fleisch. Allerdings habe ich das Gefühl ganz Deutschland könnte sich vegetarisch ernähren und die grauenvolle Massentierhaltung findet kein Ende. In Deutschland werden jährlich über 8 Millionen Tonnen Fleisch produziert aber fast die Hälfte davon wird exportiert. Ich vermute weil es gut für die Wirtschaft ist? Keine Ahnung... Aber am schlimmsten finde ich, dass deswegen Tierfutter aus Südamerika (Soja) massig importiert wird (dafür Regenwälder abgeholzt werden.. und und und), die Treibhausgas-Emissionen dadurch erhöht werden und dann die Klima Ziele wieder nicht erreicht werden , aber wir sollen E-Autos fahren und weniger Fleisch essen, wenn es doch einfach schon einen gewaltigen Unterschied machen würde kein Fleisch mehr zu exportieren. Dann bräuchte es keine so schreckliche Massentierhaltung mehr... Jahrelang dachte ich weniger Fleisch zu essen und ganz drauf zu verzichten, wenn viele Menschen das tun würde reichen. Aber es ändert sich nicht viel. Ich würde gerne mehr tun. Habt ihr noch Ideen, wie man etwas bewegen kann in dem Bereich?