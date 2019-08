Wird es auch in der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel nicht an nackter Haut mangeln? Darauf deuten zumindest die Aussagen von Sylvia Leifheit (43) hin, die inzwischen als zehnter Name für die anstehende siebte Staffel (ab 9. August, 20:15 Uhr, Sat.1) im TV-Container angekündigt wurde. So sagt die Schauspielerin, die unter anderem aus diversen Rosamunde-Pilcher-Filmen bekannt ist, in der neuesten "Playboy"-Ausgabe: "Ich fordere Respekt vor der Lust der Frau, sich zu zeigen. [...] Ich möchte Objekt der Begierde sein!"

Immerhin, so Leifheit, obliege "es doch jeder Frau, ob sie sich zum Objekt der Begierde macht. Frauen sind doch intelligent genug, ja oder nein zu sagen." Doch genau das ist in ihren Augen das Problem der Gesellschaft - "Angst vor Erotik und Unterdrückung selbstbestimmter weiblicher Sexualität". Im "Promi Big Brother"-Haus dürfte sich die Schauspielerin folglich sehr wohl fühlen. In der vergangenen Staffel legte Erotik-YouTuberin Katja Krasavice (22) in der Badewanne bekanntlich selbst Hand beziehungsweise Duschkopf an und geizte auch sonst nicht mit ihren Reizen.

Somit hält der Sender nur noch zwei Kandidaten geheim, die ab 9. August um die Gunst der Zuschauer buhlen. Sicher mit dabei sind noch Ex-Dschungel-Kandidat Joey Heindle (26), TV-Detektiv Jürgen Trovato (57), Hellseherin Lilo von Kiesenwetter (65), "GNTM"-Teilnehmerin Theresia Berhend-Fischer (26), YouTuber Chris "Killadigga" Manazidis (32), "Bachelor"-Teilnehmerin Eva Benetatou (27), "Love-Island"-Star Tobias "Dr. Love" Wegener (26), "Köln 50667"-Schauspielerin Janine Pink (32) sowie Ginger Costello Wollersheim (33), die neue Frau an der Seite von Rotlichtkönig Bert Wollersheim (68).

Laut "Bild"-Angaben sollen zudem angeblich Partyschlagersänger Klause "Almklausi" Meier (49) und "Big Brother"-Urgestein Zlatko Trpkovski (43, "Großer Bruder") dabei sein. Für dessen ehemaligen TV-Mitbewohner und heute erfolgreichen Schlagersänger Jürgen Milski (55) wäre es keine Überraschung, wie er auf Anfrage von spot on news verrät: "Ich wusste, wenn jemand mit der richtigen Summe um die Ecke kommt, wird man ihn irgendwann mal wieder im TV sehen. [...] Was ich auch absolut verstehen kann."